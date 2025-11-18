Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बाड़मेर विधायक के आवास के पास से बोलेरो चोरी, तंग गलियों से हुए फरार, सीसीटीवी में कैद चोर

बाड़मेर शहर के पुराने जाटावास क्षेत्र में अज्ञात नकाबपोश चोरों ने विधायक आवास के पास खड़ी बोलेरो कैंपर चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 18, 2025

Barmer MLA residence Bolero stolen thieves

बोलेरो चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज (पत्रिका नेटवर्क फोटो)

Barmer News: बाड़मेर शहर के पुराने जाटावास क्षेत्र में रविवार देर रात हुई चोरी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। विधायक आवास के पास खड़ी बोलेरो कैंपर को अज्ञात नकाबपोश चोर चोरी कर ले गए। घटना की पूरी फुटेज आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, पुराने जाटावास निवासी सतीश सोनी की बोलेरो कैंपर घर के बाहर खड़ी थी। सोमवार सुबह वाहन गायब मिलने पर परिजनों ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखा। इसमें दो नकाबपोश चोर वाहन का लॉक तोड़कर आसानी से बोलेरो स्टार्ट करते हुए दिखाई दिए।

फुटेज में यह भी साफ दिखाई दिया कि बोलेरो लेकर जाते समय रास्ते में खड़ी एक बाइक को चोरों में से एक व्यक्ति साइड में हटाता है, ताकि गाड़ी सकड़ी गलियों से निकल सके। बताया जा रहा है कि पुराना फाटक रोड पाइपलाइन कार्य के कारण बंद था, जिसकी वजह से आरोपित तंग गलियों का सहारा लेकर बोलेरो को बाहर निकालने में सफल रहे।

सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज खंगालकर जांच शुरू की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। क्षेत्रवासियों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और पुलिस निगरानी मजबूत करने की मांग की है।

18 Nov 2025 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर विधायक के आवास के पास से बोलेरो चोरी, तंग गलियों से हुए फरार, सीसीटीवी में कैद चोर

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

