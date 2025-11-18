जयपुर: कालाडेरा पेपर मिल में भीषण आग, 2 किमी दूर तक दिखीं लपटें, 1500 टन माल जलकर राख

कालाडेरा पेपर मिल में भीषण आग (फोटो- पत्रिका)
Jaipur Fire News: जयपुर/कालाडेरा: रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित भगवती पेपर मिल में रविवार देर रात लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। फैक्ट्री में रखा कच्चा और तैयार माल कुछ ही मिनटों में खाक हो गया।
लपटें और धुएं का गुबार इतना तीव्र था कि दो किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग के कारण बड़े नुकसान का अनुमान है। सोमवार देर शाम तक आग धधकती रही और दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे रहे।
रात को सूचना मिलते ही कालाडेरा थाना प्रभारी पूजा पूनिया, सहायक अग्निशमन अधिकारी जयकुमार जांगिड़ और कालाडेरा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मिश्रा मौके पर पहुंचे। पहले कालाडेरा रीको की दमकल ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता देखते हुए चौमूं, जयपुर, जोबनेर, किशनगढ़ रेनवाल और मंडा से अतिरिक्त दमकलें मंगवाई गईं। इसके बावजूद लंबे समय तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका।
फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर बाहर भागकर जान बचाने में सफल रहे। आग ने कई टन तैयार पेपर और कच्चे माल को चपेट में ले लिया। आसपास की अन्य फैक्ट्रियों में भी अफरा-तफरी का माहौल रहा और औद्योगिक क्षेत्र में धुआं फैल गया। बढ़ती भीड़ के कारण पुलिस को व्यवस्था संभालने में भी कठिनाई हुई।
सहायक अग्निशमन अधिकारी जयकुमार जांगिड़ ने बताया कि कागज के कारण आग तेजी से फैल गई। मिल के सीएमडी पीके मेहरा के अनुसार, करीब 1500 टन तैयार माल और 350 टन कच्चा माल जल गया। थाना प्रभारी पूजा पूनिया ने बताया कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई।
