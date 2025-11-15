Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, यहां क्लिक करके फटाफट करें चेक

इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 10,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें से 1,469 पद कॉन्स्टेबल दूरसंचार और ड्राइवर के लिए हैं, जबकि बाकी के 8,531 पद सामान्य कांस्टेबल, चालक और बैंड के लिए हैं। अब, इन 1,469 पदों के लिए शारीरिक परीक्षा (PET) के लिए पांच गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। कुल 7,395 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।