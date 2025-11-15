Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, यहां क्लिक करके फटाफट करें चेक

Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार सीधे यहां से परिणाम देख सकते हैं। नीचे रिजल्ट का पीडीएफ अपलोड किया गया है। शारीरिक परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 15, 2025

Rajasthan Police Result 2025

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट घोषित (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। आंसर की 17 सितंबर को जारी की गई थी और उम्मीदवारों से 23 सितंबर तक आपत्तियां ली गई। इन आपत्तियों के निपटारे के बाद अब अंतिम परिणाम सार्वजनिक किया गया है। इस भर्ती के लिए कुल 3.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 10,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें से 1,469 पद कॉन्स्टेबल दूरसंचार और ड्राइवर के लिए हैं, जबकि बाकी के 8,531 पद सामान्य कांस्टेबल, चालक और बैंड के लिए हैं। अब, इन 1,469 पदों के लिए शारीरिक परीक्षा (PET) के लिए पांच गुना अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। कुल 7,395 उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर अपलोड किए गए हैं।

सामान्य कांस्टेबल रिजल्ट का पीडीएफ-

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप-तौल परीक्षा (PST) में भाग लेना होगा। यह परीक्षा 30 नवंबर से 7 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी। शारीरिक मानकों के अनुसार, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

यहां कांस्टेबल ड्राइवर का रिजल्ट देखें-

इसके अतिरिक्त, पुरुष उम्मीदवारों की छाती में 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। पुरुष कैंडिजेट की छाती का आकार 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच होना जरूरी है। दौड़ परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 5 किलोमीटर और महिलाओं को 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी।

Updated on:

15 Nov 2025 06:30 pm

Published on:

15 Nov 2025 06:19 pm

Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Police Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, यहां क्लिक करके फटाफट करें चेक

