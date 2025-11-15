Big Update: जानें कब जारी होगा VDO और पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम, बोर्ड ने दी डेट की लेटेस्ट अपडेट

Photo- Patrika Network
VDO Exam Result Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित VDO और पटवारी भर्ती परीक्षाओं के परिणामों का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। बोर्ड ने दोनों परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियों का ऐलान किया है।
राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर 2025 को हुआ था और अब उम्मीदवारों की नजरें परिणाम पर टिकी हैं। बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि VDO का परिणाम 20 दिसंबर तक घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भाग लिया था।
इसके साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 10 दिसंबर तक घोषित किए जाने की संभावना है। इस परीक्षा में लगभग 6.76 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि पटवारी परीक्षा का रिजल्ट दीपावली के बाद ही जारी किया जाएगा और फिलहाल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और फिर परिणाम तैयार किया जाएगा।
दोनों परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को लॉगिन करके अपने रोल नंबर के जरिए परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही VDO और पटवारी भर्ती की मेरिट लिस्ट और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी घोषित किए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग