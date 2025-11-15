Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Big Update: जानें कब जारी होगा VDO और पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम, बोर्ड ने दी डेट की लेटेस्ट अपडेट

Patwari Exam Result Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने VDO और पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम की संभावित तिथियों की घोषणा की है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 15, 2025

Patwari Recruitment Exam

Photo- Patrika Network

VDO Exam Result Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित VDO और पटवारी भर्ती परीक्षाओं के परिणामों का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। बोर्ड ने दोनों परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियों का ऐलान किया है।

20 दिसंबर तक घोषित हो जाएगा VDO का परिणाम

राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर 2025 को हुआ था और अब उम्मीदवारों की नजरें परिणाम पर टिकी हैं। बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि VDO का परिणाम 20 दिसंबर तक घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भाग लिया था।

पटवारी परीक्षा परिणाम

इसके साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 10 दिसंबर तक घोषित किए जाने की संभावना है। इस परीक्षा में लगभग 6.76 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि पटवारी परीक्षा का रिजल्ट दीपावली के बाद ही जारी किया जाएगा और फिलहाल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और फिर परिणाम तैयार किया जाएगा।

ऑनलाइन जारी होंगे परिणाम

दोनों परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को लॉगिन करके अपने रोल नंबर के जरिए परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही VDO और पटवारी भर्ती की मेरिट लिस्ट और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक भी घोषित किए जाएंगे।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 02:37 pm

Published on:

15 Nov 2025 02:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Big Update: जानें कब जारी होगा VDO और पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम, बोर्ड ने दी डेट की लेटेस्ट अपडेट

