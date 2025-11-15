Big Update: जानें कब जारी होगा VDO और पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम, बोर्ड ने दी डेट की लेटेस्ट अपडेट

इसके साथ ही पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 10 दिसंबर तक घोषित किए जाने की संभावना है। इस परीक्षा में लगभग 6.76 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने पहले ही यह स्पष्ट किया था कि पटवारी परीक्षा का रिजल्ट दीपावली के बाद ही जारी किया जाएगा और फिलहाल बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की आपत्तियों की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया के बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और फिर परिणाम तैयार किया जाएगा।