जयपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी: ट्रैफिक जाम से मुक्ति, फर्राटे से दौड़ने लगी गाड़ियां

जवाहर सर्कल की ओर जाने वाले वाहनों का सबसे बड़ा दबाव इसी मार्ग पर है। कैलगिरी रोड पर भी पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा मालवीय नगर, झालाना, रीको एरिया, जगतपुरा और बालाजी मोड़ से आने-जाने वाले वाहन यहां बड़ी संख्या में गुजरते हैं। रोजाना 50 से 60 हजार वाहन इस सर्किल से निकलते हैं, जिससे जाम की स्थिति आम हो गई थी।