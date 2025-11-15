Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी: ट्रैफिक जाम से मुक्ति, फर्राटे से दौड़ने लगी गाड़ियां

Jaipur Apex Circle: मालवीय नगर स्थित अपेक्स सर्कल अब चौराहा हो गया है। सर्कल जेडीए ने हटा दिया है। शुक्रवार से चौराहे पर सीधे आवाजाही शुरू हो गई। जेडीए इसे आदर्श सर्कल के रूप में विकसित कर रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 15, 2025

Jaipur News Malviya Nagar Apex Circle becomes Chauraha

Jaipur News Malviya Nagar Apex Circle (Photo: Dinesh Dabi)

Jaipur Apex Circle: जयपुर: मालवीय नगर का प्रमुख अपेक्स सर्कल अब शानदार बन गया है। जेडीए ने इसे पूरी तरह हटाकर शुक्रवार से सीधी आवाजाही शुरू कर दी है। ट्रैफिक दबाव को कम करने और वाहनों की गति को आसान बनाने के उद्देश्य से इसे अब चौराहे के रूप में विकसित किया जा रहा है।

जेडीए अधिकारियों के मुताबिक, अगले 10 दिनों में इस चौराहे को आदर्श मॉडल के रूप में तैयार कर दिया जाएगा। जेडीए अभियंताओं की मानें तो यहां मीडियन को आगे बढ़ाने, नई ट्रैफिक लाइट लगाने, फ्री लेफ्ट लेन विकसित करने और आइलैंड तैयार करने का काम तेजी से किया जाएगा।

इसके पूरा होने पर यह चौराहा शहर का एक सुव्यवस्थित ट्रैफिक जंक्शन बन सकेगा। चूंकि अपेक्स सर्कल का डायमीटर 30 फीट था, उसके हटने से करीब 100 फीट जगह खाली हो गई है, जिसका उपयोग सड़क क्षमता बढ़ाने और वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने में किया जाएगा।

इसलिए हटाया गया सर्कल

जवाहर सर्कल की ओर जाने वाले वाहनों का सबसे बड़ा दबाव इसी मार्ग पर है। कैलगिरी रोड पर भी पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा मालवीय नगर, झालाना, रीको एरिया, जगतपुरा और बालाजी मोड़ से आने-जाने वाले वाहन यहां बड़ी संख्या में गुजरते हैं। रोजाना 50 से 60 हजार वाहन इस सर्किल से निकलते हैं, जिससे जाम की स्थिति आम हो गई थी।

3 किमी लंबी एलिवेटेड सड़क का भी प्रस्ताव

ट्रैफिक समाधान के लिए झालाना बायपास से बालाजी तिराहे तक तीन किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी फिलहाल जारी है। एलिवेटेड सड़क बनने पर झालाना बायपास का ट्रैफिक लोड काफी कम होगा और मालवीय नगर-जगतपुरा मार्ग पर आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Anta By Election Result: बेनीवाल ने बता दिया नरेश मीणा क्यों हारे चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला
जयपुर
Anta By Election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 10:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी: ट्रैफिक जाम से मुक्ति, फर्राटे से दौड़ने लगी गाड़ियां

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हरमाड़ा हादसा: डंपर चालक के साथ ये भी हादसे के जिम्मेदार, कलक्टर की जांच रिपोर्ट में खुलासा

जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा

Minister Jhabar Singh Kharra
जयपुर

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा

PM Kisan Yojana
जयपुर

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

Rajasthan Police Result 2025
शिक्षा

Rajasthan: अंता उपचुनाव के नतीजे से बदला विधानसभा का गणित, कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 67, क्या होगा सियासी असर?

Rajasthan-VidhanSabha
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.