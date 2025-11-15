जयपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी: ट्रैफिक जाम से मुक्ति, फर्राटे से दौड़ने लगी गाड़ियां

Jaipur News Malviya Nagar Apex Circle (Photo: Dinesh Dabi)
Jaipur Apex Circle: जयपुर: मालवीय नगर का प्रमुख अपेक्स सर्कल अब शानदार बन गया है। जेडीए ने इसे पूरी तरह हटाकर शुक्रवार से सीधी आवाजाही शुरू कर दी है। ट्रैफिक दबाव को कम करने और वाहनों की गति को आसान बनाने के उद्देश्य से इसे अब चौराहे के रूप में विकसित किया जा रहा है।
जेडीए अधिकारियों के मुताबिक, अगले 10 दिनों में इस चौराहे को आदर्श मॉडल के रूप में तैयार कर दिया जाएगा। जेडीए अभियंताओं की मानें तो यहां मीडियन को आगे बढ़ाने, नई ट्रैफिक लाइट लगाने, फ्री लेफ्ट लेन विकसित करने और आइलैंड तैयार करने का काम तेजी से किया जाएगा।
इसके पूरा होने पर यह चौराहा शहर का एक सुव्यवस्थित ट्रैफिक जंक्शन बन सकेगा। चूंकि अपेक्स सर्कल का डायमीटर 30 फीट था, उसके हटने से करीब 100 फीट जगह खाली हो गई है, जिसका उपयोग सड़क क्षमता बढ़ाने और वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने में किया जाएगा।
जवाहर सर्कल की ओर जाने वाले वाहनों का सबसे बड़ा दबाव इसी मार्ग पर है। कैलगिरी रोड पर भी पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा मालवीय नगर, झालाना, रीको एरिया, जगतपुरा और बालाजी मोड़ से आने-जाने वाले वाहन यहां बड़ी संख्या में गुजरते हैं। रोजाना 50 से 60 हजार वाहन इस सर्किल से निकलते हैं, जिससे जाम की स्थिति आम हो गई थी।
ट्रैफिक समाधान के लिए झालाना बायपास से बालाजी तिराहे तक तीन किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी फिलहाल जारी है। एलिवेटेड सड़क बनने पर झालाना बायपास का ट्रैफिक लोड काफी कम होगा और मालवीय नगर-जगतपुरा मार्ग पर आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा।
