Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Anta By Election Result: बेनीवाल ने बता दिया नरेश मीणा क्यों हारे चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला

Hanuman Beniwal statement: अंता उपचुनाव पर RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर धनबल से जीतने और भाजपा पर गुटबाजी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, वोट 10 से 40 हजार में खरीदे गए और कांग्रेस ने 15 हजार वोट पैसों से जुटाए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 15, 2025

Anta By Election

Hanuman Beniwal (Patrika Photo)

Hanuman Beniwal statement: अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर एक साथ निशाना साधते हुए चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस की जीत ईमानदारी से नहीं बल्कि बेईमानी और धनबल के दम पर हुई है।

बेनीवाल के मुताबिक, इस चुनाव में हर वोट 10,000 से 40,000 रुपए तक बेचा-खरीदा गया। कांग्रेस ने लगभग 15,000 वोट सीधे पैसों के बल पर जुटाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया महीनों से चुनाव जीतने की तैयारी में लगे थे और हैरत की बात यह रही कि भाजपा के वही लोग, जो पहले भाया पर अवैध खनन के आरोप लगाते थे। चुनाव मैदान में उन्हीं को जिताने की कोशिश कर रहे थे। बेनीवाल ने कहा, भाजपा लगातार दो खेमों में बंटी रही और इसी आंतरिक कलह ने उन्हें कमजोर कर दिया।

भाजपा नेतृत्व पर तीखा प्रहार करते हुए बेनीवाल ने कहा, भजनलाल शर्मा के खिलाफ जनता में जबरदस्त नाराजगी है। आज चुनाव हो जाए तो भाजपा मुश्किल से 10 सीटें भी निकाल पाएगी। जब तक भजनलाल बैठे हैं, तब तक भाजपा का पतन तय है।

तीसरे मोर्चे को लेकर बेनीवाल का दावा

बेनीवाल ने आगामी पंचायत चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीसरा मोर्चा अब सिर्फ विकल्प नहीं, बल्कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए सीधी चुनौती बन चुका है।

उनके अनुसार, पंचायत चुनाव तीसरे मोर्चे की ताकत का “ट्रेलर” साबित होंगे, जबकि 2028 का विधानसभा चुनाव “पूरी पिक्चर” दिखाएगा। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण स्तर पर उनकी पार्टी और सहयोगी दल मजबूत पकड़ बना रहे हैं और आने वाले चुनावों में इसका असर साफ दिखाई देगा।

हाड़ौती में तीसरे मोर्चे की बढ़ती ताकत

अंता उपचुनाव में RLP समर्थित उम्मीदवार नरेश मीणा को मिले 55,000 वोटों का जिक्र करते हुए बेनीवाल ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि हाड़ौती जैसे क्षेत्र में, जिसे अक्सर भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां भी लोग तीसरे विकल्प की ओर झुक रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा और मीणा उम्मीदवार के बीच केवल 150 वोट का अंतर रहा, जो इस बात को दर्शाता है कि स्थापित दोनों पार्टियों के बीच तीसरी ताकत तेजी से उभर रही है। बेनीवाल ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के इसी क्षेत्र में पहले भी जमानत जब्त हो चुकी है, और उपचुनाव में धनबल ने परिणामों को प्रभावित किया।

कांग्रेस प्रत्याशी पर पैसे बांटने के आरोप

बेनीवाल ने दावा किया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी से जुड़ी बड़ी रकम पकड़ी गई थी, जिसकी सूचना निर्वाचन अधिकारियों तक भी पहुंची, लेकिन सत्ता पक्ष की चुप्पी ने पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, जब शासन में बैठे लोग ही कांग्रेस उम्मीदवार के साथ खड़े हों, तो निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है।


सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा तीसरा मोर्चा


अंत में बेनीवाल ने कहा कि उनका गठबंधन दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग सहित हर समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले चुनावों में तीसरे मोर्चे को जनता का बड़ा समर्थन मिलेगा और राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

Anta By-Election Result : कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत से सब चौंके, जानिए भाजपा की जीती बाजी कैसे पलटी
जयपुर
Anta By-Election Result Congress Pramod Jain Bhaiya victory surprised everyone Know what manipulation took place

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 09:18 am

Published on:

15 Nov 2025 08:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anta By Election Result: बेनीवाल ने बता दिया नरेश मीणा क्यों हारे चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा

PM Kisan Yojana
जयपुर

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

Rajasthan Police Result 2025
शिक्षा

Rajasthan Vidhan Sabha: अंता नतीजे से बदला विधानसभा का गणित, कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 67, क्या होगा सियासी असर?

Rajasthan-VidhanSabha
जयपुर

Food Security Scheme : पोस मशीन की नई व्यवस्था भी फेल, डीलरों ने निकाला नया जुगाड

Food Security Scheme Jaipur POS machine new system also failed dealers found a new solution
जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – तीन शरीर : तीन ही चिकित्सा

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.