Anta By Election Result: बेनीवाल ने बता दिया नरेश मीणा क्यों हारे चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस पर करारा हमला

बेनीवाल के मुताबिक, इस चुनाव में हर वोट 10,000 से 40,000 रुपए तक बेचा-खरीदा गया। कांग्रेस ने लगभग 15,000 वोट सीधे पैसों के बल पर जुटाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया महीनों से चुनाव जीतने की तैयारी में लगे थे और हैरत की बात यह रही कि भाजपा के वही लोग, जो पहले भाया पर अवैध खनन के आरोप लगाते थे। चुनाव मैदान में उन्हीं को जिताने की कोशिश कर रहे थे। बेनीवाल ने कहा, भाजपा लगातार दो खेमों में बंटी रही और इसी आंतरिक कलह ने उन्हें कमजोर कर दिया।