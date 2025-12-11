राजस्थान: पत्नी को खौफनाक मौत देने वाले पति को फांसी की सजा, 7 साल बाद की थी दूसरी शादी

अदालत ने टिप्पणी की कि पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करना असामान्य क्रूरता का उदाहरण है, जो समाज की चेतना को झकझोर देता है। इसलिए इस मामले में मृत्युदंड ही न्यायोचित है। फैसले के बाद मृतका के परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया। मृतका के पिता ने कहा, उनकी बेटी को न्याय मिला है और वे आशा करते हैं कि यह फैसला समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा करने वालों के लिए कड़ा संदेश बनेगा।