Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट में शांति धारीवाल की याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट में होगी भ्रष्टाचार मामले की जांच

उच्च न्यायालय पहले ही निर्देश दे चुका है कि क्लोजर रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पिटीशनों का निपटारा ट्रायल कोर्ट करेगा। कोर्ट पुरानी और नई दोनों क्लोजर रिपोर्टों पर विचार कर सकता है और राज्य सरकार अतिरिक्त जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है। साथ ही क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने के आवेदन पर भी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी निर्देशों को बरकरार रखते हुए धारीवाल की याचिका को खारिज कर दिया।