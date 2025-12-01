राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 6 महीने के भीतर महिला ड्राइवरों की नियुक्ति करे सरकार

-चौथा सिम कार्ड जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियां सख्त जांच करें।

-निष्क्रिय या मृत खातों में फिजिकल KYC अनिवार्य हो।

-तीन साल से निष्क्रिय खातों में इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं रोकने का सुझाव।

-सभी गिग वर्कर्स का डीजी साइबर क्राइम कार्यालय में अनिवार्य पंजीकरण।

-1 फरवरी से यूनिफॉर्म, QR कोड वाला आईडी कार्ड और कमर्शियल नंबर प्लेट जरूरी।

-पुराने डिजिटल उपकरणों की खरीद-फरोख्त पर सख्त निगरानी।

-कक्षा 9 या 16 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों के लिए मोबाइल फोन उपयोग की स्पष्ट SOP तैयार की जाए।