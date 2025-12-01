Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

LPG Price Cut: राजस्थान में सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से नई दरें लागू; जानें अब कितने में मिलेगा

LPG Gas Cylinder Price: साल के आखिरी महीने में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हुआ। अब 19 किलो वाला सिलेंडर 1608.50 रुपए में मिलेगा। पूरे साल में 223 रुपए की कमी हुई।

1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 01, 2025

LPG gas cylinders Price Cut in Rajasthan

LPG gas cylinders Price Cut in Rajasthan (Patrika Photo)

LPG Gas Cylinder Price Drops: साल 2025 के अंतिम महीने में पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर राहत दी है। दिसंबर की शुरुआत से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 10 रुपए की कमी की गई है।

नई दरों के मुताबिक, अब राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1618.50 रुपए से घटकर 1608.50 रुपए रह गई है। इससे पहले नवंबर में भी प्रति सिलेंडर 5 रुपए की कटौती हुई थी। यानी लगातार दो महीनों में कुल 15 रुपए की राहत मिल चुकी है।

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत के मुताबिक, कंपनियों द्वारा जारी लेटेस्ट रेट लिस्ट में यह संशोधन लागू कर दिया गया है। हालांकि, घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

फिलहाल, आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू उपयोग का 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 856.50 रुपए में ही मिलेगा। राज्य सरकार बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है।

पूरे साल में 223 रुपए की कमी

अगर पूरे साल की बात करें तो जनवरी से दिसंबर 2025 तक कॉमर्शियल सिलेंडर 223 रुपए सस्ता हो चुका है। साल की शुरुआत में इसकी कीमत 1831.50 रुपए थी, जो धीरे-धीरे घटकर दिसंबर में 1608.50 रुपए पर पहुंच गई। दूसरी ओर घरेलू सिलेंडर इस अवधि में 50 रुपए महंगा हुआ। जनवरी 2025 में घरेलू सिलेंडर 806.50 रुपए में मिलता था, जबकि दिसंबर तक इसकी कीमत बढ़कर 856.50 रुपए हो गई।

होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों में कॉमर्शियल सिलेंडर की लागत कम होने से व्यापारिक गतिविधियों को थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं, घरेलू उपभोक्ता अब भी स्थिर दरों का इंतजार कर रहे हैं। बाजार की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय क्रूड कीमतों पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में कीमतें स्थिर रहेंगी या फिर इसमें फिर बदलाव देखने को मिलेगा।

राजस्थान की चट्टानों में मिला इलेक्ट्रिक कार से न्यूक्लियर पावर तक का कच्चा माल, 8 साल में भारत हो सकता है आत्मनिर्भर
जयपुर
Barmer Siwana Ring Complex Raw

01 Dec 2025 10:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / LPG Price Cut: राजस्थान में सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से नई दरें लागू; जानें अब कितने में मिलेगा

Patrika Site Logo

