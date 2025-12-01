LPG Price Cut: राजस्थान में सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से नई दरें लागू; जानें अब कितने में मिलेगा

अगर पूरे साल की बात करें तो जनवरी से दिसंबर 2025 तक कॉमर्शियल सिलेंडर 223 रुपए सस्ता हो चुका है। साल की शुरुआत में इसकी कीमत 1831.50 रुपए थी, जो धीरे-धीरे घटकर दिसंबर में 1608.50 रुपए पर पहुंच गई। दूसरी ओर घरेलू सिलेंडर इस अवधि में 50 रुपए महंगा हुआ। जनवरी 2025 में घरेलू सिलेंडर 806.50 रुपए में मिलता था, जबकि दिसंबर तक इसकी कीमत बढ़कर 856.50 रुपए हो गई।