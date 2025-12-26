Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मटर व फूल गोभी बिकी सस्ती, टमाटर अभी महंगा

- मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू सस्ता, लहसुन महंगा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में अब हरी मटर के दाम नीचे आने लगे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 20 से 22 रुपए के बीच बोले गए। वहीं फूल गोभी भी सस्ती बिक रही है। आज फूल गोभी के दाम 8 से 10 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में टमाटर, भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकीं। इनके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, नींबू के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज लहसुन महंगा बिका। लहसुन के दाम आज 50 से 150 रुपए के बीच रहे। आलू सस्ता बिका। आज नया आलू 6 से 8 रुपए तो पुराना आलू 3 से 6 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज के दाम 10 से 20 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 37 से 40 रुपए
टमाटर देसी 30 से 32 रुपए
मटर 20 से 22 रुपए
मिर्ची 21 से 23 रुपए
बारीक मिर्च 38 से के 40 रुपए
फूल गोभी 8 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए
करेला 48 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 16 से 18 रुपए
नींबू 20 से 23 रुपए
लोकी 8 से 10 रुपए
भिंडी 60 से 70 रुपए
अदरक 50 रुपए 51
ग्वार फली 95 से 100 रुपए
बैंगन 10 से 15 रुपए
कद्दू 9 से 10 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 9 से 11 रुपए
टिंडा 14 से 16 रुपए
गाजर 10 से 14 रुपए
मूली 8 से 10 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-----------------------------------------------
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 6 से 8 रुपए
आलू पुराना 3 से 6 रुपए
प्याज 10 से 20 रुपए
लहसुन 50 से 150 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
