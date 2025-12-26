26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मटर व फूल गोभी बिकी सस्ती, टमाटर अभी महंगा

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में अब हरी मटर के दाम नीचे आने लगे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 20 से 22 रुपए के बीच बोले गए। वहीं फूल गोभी भी सस्ती बिक रही है। आज फूल गोभी के दाम 8 से 10 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में टमाटर, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकीं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Dec 26, 2025

- मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू सस्ता, लहसुन महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में अब हरी मटर के दाम नीचे आने लगे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर के दाम 20 से 22 रुपए के बीच बोले गए। वहीं फूल गोभी भी सस्ती बिक रही है। आज फूल गोभी के दाम 8 से 10 रुपए के बीच रहे। आज मंडी में टमाटर, ​भिंडी और ग्वार फली महंगी बिकीं। इनके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, ​नींबू के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज लहसुन महंगा बिका। लहसुन के दाम आज 50 से 150 रुपए के बीच रहे। आलू सस्ता बिका। आज नया आलू 6 से 8 रुपए तो पुराना आलू 3 से 6 रुपए के बीच बिका। वहीं प्याज के दाम 10 से 20 रुपए के बीच बोले गए। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 37 से 40 रुपए

टमाटर देसी 30 से 32 रुपए

मटर 20 से 22 रुपए

मिर्ची 21 से 23 रुपए

बारीक मिर्च 38 से के 40 रुपए

फूल गोभी 8 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए

करेला 48 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 16 से 18 रुपए

नींबू 20 से 23 रुपए

लोकी 8 से 10 रुपए

भिंडी 60 से 70 रुपए

अदरक 50 रुपए 51

ग्वार फली 95 से 100 रुपए

बैंगन 10 से 15 रुपए

कद्दू 9 से 10 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 9 से 11 रुपए

टिंडा 14 से 16 रुपए

गाजर 10 से 14 रुपए

मूली 8 से 10 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-----------------------------------------------

संबंधित खबरें

Jagdeep Dhankhar

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार जयपुर आए जगदीप धनखड़, बोले- वाजपेयी के साथ 15 दिन रहा, वो यादें हमेशा रहेंगी

Aravalli News

Aravalli News: अरावली और मनरेगा मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा अभियान, 27 दिसंबर से चलाएगी ‘अरावली बचाओ जनआंदोलन’

IG-Vishnukant

Bribery Case: घूस लेने के डेढ़ साल पुराने मामले में IG को ACB से क्लीनचिट, 9 ऑडियो-वीडियो होने के बाद भी जांच में नहीं माना कोई साक्ष्य

Silicosis Crisis in Rajasthan

राजस्थान में सिलिकोसिस का कहर: हर दिन 4 मौतें, सपनों के महल बनाने वाले मजदूर खुद दम तोड़ रहे

Chomu-Dispute

Chomu Dispute: उपद्रवियों के हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद, जानिए जयपुर के चौमूं में क्यों मचा बवाल?

Rajasthan Sambhar Lake Why do these salt pans appear so colorful fascinating reason will surprise you

Sambhar Lake : नमक की ये क्यारियां क्यों दिख रही हैं रंग-बिरंगी, रोचक वजह चौंकाएगी

Rajasthan RERA strict enforcement builders and developers caused panic FIRs being filed and penalties imposed

RERA Strict Action : राजस्थान में रेरा की सख्ती से बिल्डर-डवलपर्स में हड़कंप, एफआइआर संग लगाई पेनल्टी

जयपुर के चौमूं में मस्जिद के पास पत्थर हटाने पर भारी तनाव,पथराव, इंटरनेट बंद; आधा दर्जन जवान घायल

Jaipur: मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन को लेकर इंस्पेक्टर ने चेताया था फिर भी नहीं माने प्रदर्शनकारी…

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 6 से 8 रुपए

आलू पुराना 3 से 6 रुपए

प्याज 10 से 20 रुपए

लहसुन 50 से 150 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मटर व फूल गोभी बिकी सस्ती, टमाटर अभी महंगा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chomu Dispute : जयपुर के चौमूं में आधी रात को बवाल, DCP हनुमान प्रसाद मीणा का बड़ा बयान

Jaipur midnight Chomu Chaos erupted DCP Hanuman Prasad Meena issues a big statement
जयपुर

उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार जयपुर आए जगदीप धनखड़, बोले- वाजपेयी के साथ 15 दिन रहा, वो यादें हमेशा रहेंगी

Jagdeep Dhankhar
जयपुर

Aravalli News: अरावली और मनरेगा मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा अभियान, 27 दिसंबर से चलाएगी ‘अरावली बचाओ जनआंदोलन’

Aravalli News
जयपुर

Bribery Case: घूस लेने के डेढ़ साल पुराने मामले में IG को ACB से क्लीनचिट, 9 ऑडियो-वीडियो होने के बाद भी जांच में नहीं माना कोई साक्ष्य

IG-Vishnukant
जयपुर

राजस्थान में सिलिकोसिस का कहर: हर दिन 4 मौतें, सपनों के महल बनाने वाले मजदूर खुद दम तोड़ रहे

Silicosis Crisis in Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.