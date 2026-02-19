Rajasthan: कौन है ‘बॉबी कबूतर’… जिसके साथ लिव-इन में थी लॉरेंस गैंग की ‘मैडम जहर’, 7 साल से बनी थी गैंगस्टर की ढाल

जयपुर। अंडरवर्ल्ड लॉरेंस विश्नोई गैंग की परतें खुलती जा रही हैं और हर खुलासे के साथ अपराध की दुनिया का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। अनमोल बिश्नोई के राजस्थान लाए जाने के बाद पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस बार महफूज उर्फ 'बॉबी कबूतर' पुलिस की गिरफ्त में आया है, जिसे पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम गन सप्लायर और ऑपरेशनल सहयोगी मानती है। उसके साथ खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, जिसे गैंग में 'मैडम जहर' के नाम से जाना जाता है, वह भी पकड़ी गई है।