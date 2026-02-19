19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: कौन है ‘बॉबी कबूतर’… जिसके साथ लिव-इन में थी लॉरेंस गैंग की ‘मैडम जहर’, 7 साल से बनी थी गैंगस्टर की ढाल

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हैं। महज लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में 21 मुकदमे दर्ज हैं। इस बीच इस गिरोह से जुड़े बड़े अपराधी पकड़े गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Feb 19, 2026

Lawrence Bishnoi gang Madam Zahar

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बॉबी कबूतर और मैडम जहर (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। अंडरवर्ल्ड लॉरेंस विश्नोई गैंग की परतें खुलती जा रही हैं और हर खुलासे के साथ अपराध की दुनिया का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। अनमोल बिश्नोई के राजस्थान लाए जाने के बाद पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस बार महफूज उर्फ 'बॉबी कबूतर' पुलिस की गिरफ्त में आया है, जिसे पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम गन सप्लायर और ऑपरेशनल सहयोगी मानती है। उसके साथ खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, जिसे गैंग में 'मैडम जहर' के नाम से जाना जाता है, वह भी पकड़ी गई है।

जांच एजेंसियों का दावा है कि दोनों पिछले सात वर्षों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे और इसी दौरान नेहा, बॉबी की सबसे मजबूत ढाल बनकर उसे लगातार फरारी में मदद करती रही।

कुख्यात हथियार सप्लायर 'सलीम पिस्टल' से कनेक्शन

बताया जा रहा है कि बॉबी कबूतर का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका संपर्क एशिया के कुख्यात हथियार तस्कर सलीम पिस्टल के साथ था। सलीम पिस्टल पहले ही भारत-नेपाल की सीमा से पकड़ा जा जुका है। पुलिस के मुताबिक, सलीम पिस्टल के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े थे। सलीम अवैध हथियारों को बाॉबी और मैडम जहर तक पहुंचाता था, जहां से इनकी खेप लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचती थी।

टेक्निकल सर्विलांस से गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने खुफिया इनपुट और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर महिपालपुर फ्लाईओवर के पास जाल बिछाया। यहां से बॉबी कबूतर, नेहा और उनके दो सहयोगियों- मोहम्मद राजी खान व शाहबाज को दबोचा गया। पुलिस के अनुसार मौके से भारी मात्रा में ड्रग्स और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। बॉबी लंबे समय से पहचान बदलकर ठिकाने बदलता रहा और पुलिस को चकमा देता रहा।

बड़े मामलों से कनेक्शन की जांच

जांच में यह भी सामने आया है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले बॉबी ने कथित तौर पर पंजाब जाकर रेकी की थी और मूवमेंट से जुड़ी जानकारी हमलावरों तक पहुंचाई थी। इसके अलावा यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई से भी उसका नाम जोड़ा जा रहा है। पुलिस इन कड़ियों की तफ्तीश कर रही है।

'ब्यूटी पार्लर' की आड़ में नेटवर्क

पुलिस का कहना है कि नेहा यानी मैडम जहर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन उसी की आड़ में कथित तौर पर गैंग के लिए कम्युनिकेशन लिंक, सुरक्षित ठिकाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराती थी। फरारी के दौरान बॉबी को ठहराने और संपर्क बनाए रखने में उसने अहम भूमिका निभाई। जांच एजेंसियां अब ड्रग्स और हथियारों के कथित सिंडिकेट की परतें खंगाल रही हैं।

इन चीजों की पड़ताल कर रही स्पेशल सेल

स्पेशल सेल अब पूछताछ के जरिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि गैंग में और कौन-कौन सक्रिय है, महिलाओं की क्या भूमिका रही और हाल के मामलों में किस स्तर तक इनकी भागीदारी थी। अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से गैंग के कथित ड्रग्स-आर्म्स नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। आने वाले दिनों में पूछताछ से और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: कोटा जेल में तैनात होमगार्ड के जूते से पकड़ी गई चरस-सिगरेट, सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही दबोचा
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 05:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: कौन है ‘बॉबी कबूतर’… जिसके साथ लिव-इन में थी लॉरेंस गैंग की ‘मैडम जहर’, 7 साल से बनी थी गैंगस्टर की ढाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rafale Fighter Jet Deal: भारत-फ्रांस के बीच रक्षा संबंधों को नई धार और रणनीतिक विस्तार

Emmanuel Macron Visits India
ओपिनियन

Food Security: चयन प्रक्रिया तेज, राजस्थान में 841 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने की तैयारी शुरू

Rajasthan Food Security Scheme update ineligible beneficiaries Strict action 27 rupees per kg rate recovery Give-Up campaign last chance
जयपुर

Karpoor Chandra Kulish: शादी-ब्याह के मौके बन रहे दिखावे के माध्यम

Karpoor Chandra Kulish
ओपिनियन

Water Conservation: राजस्थान के 200 बांध और तालाबों का होगा कायाकल्प, 300 करोड़ की बड़ी सौगात

जयपुर

Rajasthan: लॉरेंस गैंग की खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर गिरफ्तार, ब्यूटी पार्लर की आड़ में चला रही थी ड्रग्स-हथियारों का सिंडिकेट

Rajasthan Lawrence Bishnoi Gang Madam Zehar Arrested
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.