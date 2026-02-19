Food Security: चयन प्रक्रिया तेज, राजस्थान में 841 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने की तैयारी शुरू

Public Distribution System: जयपुर. प्रदेश में आमजन को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने और राशन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि राज्यभर में 841 नई उचित मूल्य दुकानों के संचालन की प्रक्रिया जारी है। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 399 दुकानों पर कार्रवाई प्रगति पर है।