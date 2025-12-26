Bribery Case: घूस लेने के डेढ़ साल पुराने मामले में IG को ACB से क्लीनचिट, 9 ऑडियो-वीडियो होने के बाद भी जांच में नहीं माना कोई साक्ष्य

पड़ताल में सामने आया कि एसीबी ने वर्ष 2021 में जवाहर सर्किल थाने में तैनात हैडकांस्टेबल सरदार सिंह और कांस्टेबल लोकेश कुमार शर्मा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप था कि हैडकांस्टेबल का केस से नाम हटाने के लिए विष्णुकांत ने अपने गनमैन प्रताप सिंह के माध्यम से 10 लाख रुपए की घूस मांगी। बताया जाता है एसीबी डीजी के नाम से रिश्वत ली गई। इसके बाद 9.50 लाख रुपए का लेनदेन हो गया। केस से सरदार सिंह का नाम निकाल दिया और लोकेश को आरोपी मानकर फाइल आगे बढ़ा दी।