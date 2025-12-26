Churu News: सालासर में केमिकल से तैयार कर रहे थे घी, 7500 लीटर नकली घी जब्त

पाटील ने बताया कि टीम की ओर से सालासर के शोभासर पुलिया के पास एनएच-58 स्थित एक होटल/ढाबा परिसर पर दबिश दी गई, जहां अवैध रूप से नकली घी तैयार करने की गतिविधि संचालित की जा रही थी। मौके से घी बनाने वाले केमिकल से भरे 200-200 लीटर के 17-18 ड्रम, घी पैकिंग के 414 टिनशेड डिब्बे तथा अन्य केमिकल से भरे 17-18 अतिरिक्त ड्रम बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान करीब 7500 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों एवं मिठाइयों के निर्माण में किए जाने की आशंका है।