सीकर-झुंझुनूं को 539 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात, CM भजनलाल बोले- आमजन को मिलेगा सीधा लाभ

मुख्यमंत्री ने झुंझुनूं जिले में प्रधानमंत्री कुसुम योजना-ए के तहत 19.14 करोड़ रुपए की लागत से 5.88 मेगावॉट क्षमता के तीन सोलर संयंत्रों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2.28 करोड़ रुपए की लागत से 11 केवी जीएसएस, 191.54 करोड़ रुपए की लागत से आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विभिन्न विद्युत कार्य, 3.09 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीमसर, चुड़ेला, सोनसर व डुमरा तथा 3.65 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस्लामपुर का लोकार्पण किया गया।