Rajasthan IAS Transfer: राजस्थान में देर रात 5 IAS अफसरों का तबादला, एक अधिकारी का ट्रांसफर निरस्त

इसी क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा का तबादला कर उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव बनाया गया है। वहीं, सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव एवं सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल को कृषि एवं उद्यानिकी, पंचायती (कृषि) विभाग और राज्य बीज निगम लिमिटेड की शासन सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा देवस्थान विभाग के आयुक्त बाबूलाल गोयल का तबादला कर उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।