Rajasthan IAS Transfer: राजस्थान में देर रात 5 IAS अफसरों का तबादला, एक अधिकारी का ट्रांसफर निरस्त

जयपुर। राजस्थान सरकार ने 5 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार देर रात जारी आदेश में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जबकि एक आईएएस अधिकारी का करीब एक महीने पहले किया गया तबादला रद्द कर दिया है।
कार्मिक विभाग के आदेशानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीसी) के पद पर कार्यरत आईएएस आनंदी का तबादला कर उन्हें रजिस्ट्रार (सहकारिता) नियुक्त किया है। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद आईएएस सिद्धार्थ महाजन को जेडीसी के पद पर पोस्टिंग दी गई है। सिद्धार्थ महाजन केंद्रीय डेपुटेशन से लौटने के बाद से पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे।
इसी क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त आयुक्त राकेश शर्मा का तबादला कर उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव बनाया गया है। वहीं, सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव एवं सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल को कृषि एवं उद्यानिकी, पंचायती (कृषि) विभाग और राज्य बीज निगम लिमिटेड की शासन सचिव के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा देवस्थान विभाग के आयुक्त बाबूलाल गोयल का तबादला कर उन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।
भजनलाल सरकार ने आईएएस डॉ. ओम प्रकाश बैरवा का ट्रांसफर रद्द कर दिया है। बता दें कि 21 नवंबर को उन्हें कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त पद से हटाकर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जयपुर में नियुक्त किया था, लेकिन अब नया आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से उनका तबादला निरस्त कर दिया है।
