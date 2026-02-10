Board Exam : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की समय सारणी में हुआ संशोधन, अब इस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

इस बार बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों की भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं मे बार कोड की व्यवस्था परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता के लिए की गई है गणित की परीक्षा में बार कोड वाली उत्तर पुस्तिकाओं को ही अनिवार्य रूप से उपयोग लेने के निर्देश दिए गए है। अन्य विषयों की परीक्षाओं में पहले से शेष स्टाॅक को काम में लेकर आवश्यकता होने पर बार कोड वाली कापियां उपयोग मे ली जायेगी। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मा.डॉ. कमल कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष कक्षा दस में 37215 और कक्षा 12 में 32215 परीक्षार्थी पंजीकृत है। बोर्ड द्वारा जिले में 233 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। बोर्ड के निर्देशानुसार निजी विद्यालयों के परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य होंगे और वीक्षण कार्य के लिए भी राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा।