उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार जयपुर आए जगदीप धनखड़, बोले- वाजपेयी के साथ 15 दिन रहा, वो यादें हमेशा रहेंगी

उन्होंने कहा कि वह अनुभव उनके जीवन के यादगार पलों में से एक है और वाजपेयी जी के साथ बिताए गए वे क्षण हमेशा स्मृति में रहेंगे। धनखड़ का यह दौरा निजी और स्वास्थ्य कारणों से जुड़ा रहा, जिसमें उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनाए रखी और सीमित दायरे में ही अपनी गतिविधियां पूरी कीं।