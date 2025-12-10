Vande Bharat: इंटरसिटी अभी अजमेर तक ही, पहली बार तीनों दिन वंदेभारत एक्सप्रेस चल रही फुल

Udaipur-Jaipur Intercity and Vande Bharat Express (Patrika File Photo)
Vande Bharat:उदयपुर: जयपुर के लिए सुबह दो ट्रेन है। इनमें इंटरसिटी सुबह छह बजे और इसके बाद वंदेभारत पौने आठ बजे जाती है। रेलवे ने जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के तहत इंटरसिटी को अजमेर तक चलाने का निर्णय लिया है। ऐसे में वंदेभारत एक्सप्रेस में यात्री भार बढ़कर दोगुना हो गया।
जयपुर स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर्स फेज-2 का काम किया जा रहा है। इसके चलते रेलवे ने 21 नवंबर से 13 दिसंबर तक करीब 21 दिन के लिए इंटरसिटी को उदयपुर से अजमेर के बीच ही चला रही है। हालांकि, रेलवे की ओर से जानकारी दी गई थी कि गाड़ी संख्या 12991 और 12992, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी रेलसेवा को 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक और 13 दिसंबर को आंशिक रद्द किया है। इस दौरान दोनों ट्रेनें जयपुर के स्थान पर अजमेर से आवागमन करेंगी।
ऐसे में वंदेभारत बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलती है। उसके यात्री भार में बढ़ोतरी हो गई। रेलवे के इस निर्णय से पूर्व वंदेभारत में 50 से 60 प्रतिशत तक ही सीटें भरती थी। जो वर्तमान में पूरी भरने के बाद वेटिंग दिखा रही है।
इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। राजधानी में कई लोगों का काम भी रहता है। इंटरसिटी को कई दिनों के लिए अजमेर से जयपुर के बीच रद्द कर दिया। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ लोग महंगा टिकट खरीद वंदेभारत से सफर करने को मजबूर हैं तो कुछ एक दिन पूर्व की ट्रेन से सफर कर रहे हैं।
वंदेभारत में बिना खाने के टिकट के 985 रुपए लगते हैं। जबकि इंटरसिटी के थर्ड एसी में टिकट बुक करवाने पर 745 रुपए लगते हैं। ऐसे में थर्ड एसी या इससे ऊपर की रैंक में सफर करने वाले यात्री वंदेभारत में सफर करना पसंद कर रहे हैं।
अब तक यात्री वंदेभारत में सफर करने से बचते रहे हैं। इंटरसिटी को जब से अजमेर तक चलाया जा रहा है, लोग वंदेभारत में सफर करने लगे हैं। रेलवे के जानकारों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस ट्रेन में भी पूरा यात्री भार मिलने लगेगा। इस ट्रेन में करीब दो घंटे बचते हैं।
