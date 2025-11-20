उदयपुर से जयपुर जाने वाली इंटरसिटी में 21 नवंबर से बड़ा बदलाव, यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर

Udaipur to Jaipur Intercity Express (Patrika Photo)
उदयपुर: जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर फेज-2 का काम किया जा रहा है। ऐसे में कई रेल गाड़ियों का ब्लॉक लिया है। उदयपुर से चलने वाली इंटरसिटी को 21 दिनों के लिए अजमेर से जयपुर के बीच रद्द किया है।
जयपुर राजधानी होने से कई लोगों को वहां काम रहता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में शादियां शुरू होने वाली हैं। इससे यात्रियों को खासी परेशानियों सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में शादियों के मुहूर्त हैं। इसके चलते कई लोग उदयपुर से जयपुर आवागमन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग इंटरसिटी से दोपहर तक जयपुर पहुंचकर वहां के जरूरी काम निपटाकर रात को रवाना होने वाली ट्रेनों से लौटते हैं।
इंटरसिटी सुबह 6 बजे रवाना होकर दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचा देती है। यह ट्रेन आम लोगों के लिए काफी सहूलियत वाली ट्रेन थी। इसे आंशिक रद्द करने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों कई यात्री ट्रेन के बारे में आरक्षण विंडो पर पूछताछ कर रहे हैं।
रेलवे ने आने वाले दिनों में गाड़ी संख्या 12991 और 12992, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी रेलसेवा को 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक और 13 दिसंबर को आंशिक रद्द किया है। इस दौरान दोनों ट्रेनें जयपुर के स्थान पर अजमेर से आवागमन करेंगी।
यात्री भौमिक जोशी ने बताया कि इंटरसिटी को आंशिक रद्द किया है, जबकि वंदेभारत उसी समय पर जयपुर पहुंच रही है।
यह समझ से परे है। क्योंकि दोनों ही ट्रेन मात्र 13 मिनट के अंतराल पर जयपुर पहुंचती हैं। ऐसे में एक ट्रेन से काम प्रभावित नहीं हो रहा और दूसरी से कैसे हो सकता है। हालांकि, यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही है।
गाड़ी संख्या 12991, उदयपुर सिटी-जयपुर रेलसेवा 20 नवंबर, 11 व 12 दिसंबर मार्ग में 15 मिनट रेगुलेट रहेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 19616, कामाख्या-उदयपुर सिटी रेलसेवा जो 20 नवंबर व 4 दिसंबर बांदीकुई-जयपुर के मध्य 1 घंटा रेगुलेट रहेगी।
यात्री प्रवीण नरवारिया ने बताया कि एक मित्र के बेटे की शादी के सिलसिले में उन्हें 23 नवंबर को जयपुर जाना है।
इसके बारे में जब इंटरसिटी में टिकट बुक करवाने लगे तो ट्रेन आंशिक रद्द होने की जानकारी मिली। इसमें जनरल कोच में 330 रुपए में आवागमन हो जाता। इसकी एवज में सुबह की गाड़ी का पता किया तो बताया कि पौने आठ बजे वंदेभारत ट्रेन रवाना होती है।
