Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर से जयपुर जाने वाली इंटरसिटी में 21 नवंबर से बड़ा बदलाव, यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर

जयपुर स्टेशन यार्ड में विकास कार्य के चलते उदयपुर से चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन (12991/12992) को 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक आंशिक रद्द कर अजमेर तक सीमित कर दिया गया है। शादियों के सीजन में ट्रेन बंद होने से यात्री परेशान हैं।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 20, 2025

Udaipur to Jaipur Intercity Express

Udaipur to Jaipur Intercity Express (Patrika Photo)

उदयपुर: जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन यार्ड में एयर कोनकोर फेज-2 का काम किया जा रहा है। ऐसे में कई रेल गाड़ियों का ब्लॉक लिया है। उदयपुर से चलने वाली इंटरसिटी को 21 दिनों के लिए अजमेर से जयपुर के बीच रद्द किया है।

जयपुर राजधानी होने से कई लोगों को वहां काम रहता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में शादियां शुरू होने वाली हैं। इससे यात्रियों को खासी परेशानियों सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में शादियों के मुहूर्त हैं। इसके चलते कई लोग उदयपुर से जयपुर आवागमन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग इंटरसिटी से दोपहर तक जयपुर पहुंचकर वहां के जरूरी काम निपटाकर रात को रवाना होने वाली ट्रेनों से लौटते हैं।

इंटरसिटी सुबह 6 बजे रवाना होकर दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचा देती है। यह ट्रेन आम लोगों के लिए काफी सहूलियत वाली ट्रेन थी। इसे आंशिक रद्द करने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों कई यात्री ट्रेन के बारे में आरक्षण विंडो पर पूछताछ कर रहे हैं।

ऐसे रद्द की गई ट्रेन

रेलवे ने आने वाले दिनों में गाड़ी संख्या 12991 और 12992, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी रेलसेवा को 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक और 13 दिसंबर को आंशिक रद्द किया है। इस दौरान दोनों ट्रेनें जयपुर के स्थान पर अजमेर से आवागमन करेंगी।
यात्री भौमिक जोशी ने बताया कि इंटरसिटी को आंशिक रद्द किया है, जबकि वंदेभारत उसी समय पर जयपुर पहुंच रही है।

यह समझ से परे है। क्योंकि दोनों ही ट्रेन मात्र 13 मिनट के अंतराल पर जयपुर पहुंचती हैं। ऐसे में एक ट्रेन से काम प्रभावित नहीं हो रहा और दूसरी से कैसे हो सकता है। हालांकि, यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही है।

ये सेवाएं रेगुलेट रहेंगी

गाड़ी संख्या 12991, उदयपुर सिटी-जयपुर रेलसेवा 20 नवंबर, 11 व 12 दिसंबर मार्ग में 15 मिनट रेगुलेट रहेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 19616, कामाख्या-उदयपुर सिटी रेलसेवा जो 20 नवंबर व 4 दिसंबर बांदीकुई-जयपुर के मध्य 1 घंटा रेगुलेट रहेगी।
यात्री प्रवीण नरवारिया ने बताया कि एक मित्र के बेटे की शादी के सिलसिले में उन्हें 23 नवंबर को जयपुर जाना है।

इसके बारे में जब इंटरसिटी में टिकट बुक करवाने लगे तो ट्रेन आंशिक रद्द होने की जानकारी मिली। इसमें जनरल कोच में 330 रुपए में आवागमन हो जाता। इसकी एवज में सुबह की गाड़ी का पता किया तो बताया कि पौने आठ बजे वंदेभारत ट्रेन रवाना होती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बेरोजगारों पर बरसाई लाठियां, रोजी-रोटी के लिए 15 दिन से बैठे थे धरने पर, दे डाली ये चेतावनी
जैसलमेर
Rajasthan Jaisalmer Villagers assaulted during sit in protest outside solar firm

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर से जयपुर जाने वाली इंटरसिटी में 21 नवंबर से बड़ा बदलाव, यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में होगी अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे की शादी, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर होंगे खास मेहमान, कई फिल्मी हस्तियां भी होंगी शरीक

American businessman son wedding to be held in Udaipur
उदयपुर

उदयपुर जिले को बेहतरीन काम के लिए 1 करोड़ का राष्ट्रपति पुरस्कार, IAS रिया डाबी ने किया प्राप्त

Riya Dabi
उदयपुर

राजस्थान: विधायक के पीए का स्टेटस, किस पुलिसकर्मी को कहां लगाएं, बना चर्चा का विषय

उदयपुर

उदयपुर की सोफिया जैपुरी बनीं महिलाओं की उम्मीद, 2500 से अधिक को सिखाया रोजगार का हुनर, पढ़ें प्रेरक कहानी

Udaipur Sophia Jaipuri
उदयपुर

Rajasthan: फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के को-प्रोड्यूसर और वेंडर गिरफ्तार, 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

Vikram Bhatt co-producer and vendor arrested in Rs 30 crore fraud case
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.