उदयपुर से जयपुर जाने वाली इंटरसिटी में 21 नवंबर से बड़ा बदलाव, यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर

रेलवे ने आने वाले दिनों में गाड़ी संख्या 12991 और 12992, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी रेलसेवा को 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक और 13 दिसंबर को आंशिक रद्द किया है। इस दौरान दोनों ट्रेनें जयपुर के स्थान पर अजमेर से आवागमन करेंगी।

यात्री भौमिक जोशी ने बताया कि इंटरसिटी को आंशिक रद्द किया है, जबकि वंदेभारत उसी समय पर जयपुर पहुंच रही है।