22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

3 दिन बाद शुरू हो जाएंगे शीतकालीन अवकाश, राजस्थान में इन जगहों पर घूमने का बना सकते हैं प्लान

Winter Vacation 2025: राजस्थान में सर्दियों का मौसम घूमने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है। इस दौरान खूबसूरत हिल स्टेशनों, झीलों का आनंद ले सकते हैं।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Dec 22, 2025

Rajasthan School Winter Vacation

Patrika: File Photo

Rajasthan Best Place To Visit: राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के तीन दिन बाद यानी 25 दिसंबर 2025 से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस तरह विद्यार्थियों को कुल 12 दिन का अवकाश मिलेगा। ऐसे में आप राजस्थान की इन जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं।

सर्दियों की सबसे पसंदीदा जगह

शीतकालीन अवकाश में घूमने के लिए माउंट आबू सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जहां दिसंबर में ठंड अपने चरम पर होती है। नक्की झील में बोटिंग, गुरु शिखर से पहाड़ों का नजारा, दिलवाड़ा जैन मंदिर की शिल्पकला और दिसंबर के अंत में आयोजित विंटर फेस्टिवल पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं।

झीलों की नगरी में आएंगे मजे

अगर आपको शांति और शाही माहौल पसंद है, तो उदयपुर सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। फतेहसागर और पिछोला झील में बोटिंग, सिटी पैलेस की भव्यता और दिसंबर में होने वाला शिल्पग्राम उत्सव इस शहर को खास बना देता है। ठंड के मौसम में यहां घूमना बेहद सुकून देता है।

सर्दियों में रेगिस्तान का जादू

‘गोल्डन सिटी’ के नाम से मशहूर जैसलमेर सर्दियों में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। जैसलमेर किला, पटवों की हवेली और थार रेगिस्तान में ऊंट सफारी व डेजर्ट कैंप का अनुभव इस मौसम में सबसे बेहतर होता है। ठंड में रेगिस्तान की रातें खास आकर्षण होती हैं। यहां नाइट लाइफ में बोनफायर के साथ सिंगिंग और डांस सबको खूब लुभाता है।

आध्यात्म और सुकून का संगम है पुष्कर

सर्दियों में पुष्कर घूमने का अलग ही आनंद है। पुष्कर झील के घाट, ब्रह्मा मंदिर और शांत वातावरण मन को शांति देते हैं। यहां के स्थानीय बाजार और कैफे भी सैलानियों को खूब भाते हैं।

ये भी पढ़ें

Winter Festival 2025: राजस्थान में यहां होता है शानदार विंटर फेस्टिवल, देश-विदेश से आते हैं सैलानी
सिरोही
Winter-Festival

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 03:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / 3 दिन बाद शुरू हो जाएंगे शीतकालीन अवकाश, राजस्थान में इन जगहों पर घूमने का बना सकते हैं प्लान

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में अरावली संरक्षण को लेकर उग्र आंदोलन, उदयपुर में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, कई लोग हिरासत में

Protest-in-Udaipur-2
उदयपुर

राजस्थान के लिए खतरे की घंटी! अरावली की परिभाषा को लेकर सोशल मीडिया पर ​छिड़ी ‘जंग’, जानिए लोग क्या कह रहे

उदयपुर

Rajasthan Crime: चरित्र शंका में हैवान बना पति, पत्नी की नृशंस हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

Bhopal District Court
उदयपुर

राजस्थान: 35 साल से बसे गांव आज भी अवैध, हजारों परिवार को पट्टे मिलने का इंतजार

rajasthan ke gaon
उदयपुर

Rajasthan Aravalli : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध

Union Minister Bhupender Yadav said We are committed to conservation of Rajasthan Aravalli range
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.