3 दिन बाद शुरू हो जाएंगे शीतकालीन अवकाश, राजस्थान में इन जगहों पर घूमने का बना सकते हैं प्लान

Rajasthan Best Place To Visit: राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के तीन दिन बाद यानी 25 दिसंबर 2025 से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस तरह विद्यार्थियों को कुल 12 दिन का अवकाश मिलेगा। ऐसे में आप राजस्थान की इन जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं।