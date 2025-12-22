3 दिन बाद शुरू हो जाएंगे शीतकालीन अवकाश, राजस्थान में इन जगहों पर घूमने का बना सकते हैं प्लान

Patrika: File Photo
Rajasthan Best Place To Visit: राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के तीन दिन बाद यानी 25 दिसंबर 2025 से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस तरह विद्यार्थियों को कुल 12 दिन का अवकाश मिलेगा। ऐसे में आप राजस्थान की इन जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं।
शीतकालीन अवकाश में घूमने के लिए माउंट आबू सबसे बेहतरीन विकल्प है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जहां दिसंबर में ठंड अपने चरम पर होती है। नक्की झील में बोटिंग, गुरु शिखर से पहाड़ों का नजारा, दिलवाड़ा जैन मंदिर की शिल्पकला और दिसंबर के अंत में आयोजित विंटर फेस्टिवल पर्यटकों को खासा आकर्षित करते हैं।
अगर आपको शांति और शाही माहौल पसंद है, तो उदयपुर सर्दियों में घूमने के लिए परफेक्ट जगह है। फतेहसागर और पिछोला झील में बोटिंग, सिटी पैलेस की भव्यता और दिसंबर में होने वाला शिल्पग्राम उत्सव इस शहर को खास बना देता है। ठंड के मौसम में यहां घूमना बेहद सुकून देता है।
‘गोल्डन सिटी’ के नाम से मशहूर जैसलमेर सर्दियों में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। जैसलमेर किला, पटवों की हवेली और थार रेगिस्तान में ऊंट सफारी व डेजर्ट कैंप का अनुभव इस मौसम में सबसे बेहतर होता है। ठंड में रेगिस्तान की रातें खास आकर्षण होती हैं। यहां नाइट लाइफ में बोनफायर के साथ सिंगिंग और डांस सबको खूब लुभाता है।
सर्दियों में पुष्कर घूमने का अलग ही आनंद है। पुष्कर झील के घाट, ब्रह्मा मंदिर और शांत वातावरण मन को शांति देते हैं। यहां के स्थानीय बाजार और कैफे भी सैलानियों को खूब भाते हैं।
