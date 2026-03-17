भाजपा में फिर चर्चा… सीएम ने बनाई दूरी या और कोई वजह!

उदयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार सुबह 11.30 बजे बेणेश्वर जाने के लिए उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। अमूमन रिवाज है कि सांसद-विधायकों के साथ ही स्थानीय भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी अगवानी करते हैं। लेकिन, रविवार को हुए वाकये ने हर किसी को अचंभित कर दिया। संभवत: यह पहली बार का ही मौका है, जब सीएम के आने पर भी भाजपा पदाधिकारियों को अगवानी का मौका नहीं दिया गया। जबकि, एक दिन पहले ही उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगवानी में पदाधिकारियों की मौजूदगी थी।



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