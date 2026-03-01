राजस्थान दिवस: 593 राजकीय मंदिरों में विशेष आरती, 51 प्रमुख मंदिरों में होंगे भव्य आयोजन

देवस्थान विभाग के अनुसार राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेशभर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, आरती और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। उदयपुर क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिर श्री हनुमान जी मांझी का घाट, चांदपोल (उदयपुर) तथा मंदिर श्री दीनानाथ महादेव (प्रतापगढ़) मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। इसके साथ ही आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिर श्री रूपनारायण राजसमंद, मंदिर से मंगलेश्वर महादेव चित्तौड़गढ़, मंदिर श्री तेजानंद बिहारी सलूंबर और सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर मंडल में श्री कल्याणरायजीअस्थल मंदिर सूरजपोल और पुष्टिमार्गीय तृतीय पीठ मंदिर श्री द्वारकाधीश कांकरोली में भी आयोजन होंगे।