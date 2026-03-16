राजस्थान के इस एयरपोर्ट पर ‘फ्लाइट क्राइसिस’, दिल्ली के लिए उड़ानें हुई आधी, पुणे जाने वालों की भी बढ़ी मुश्किलें

महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या कम होने से उदयपुर के पर्यटन और व्यापार पर असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली से आने वाले पर्यटकों के लिए समय के विकल्प सीमित हो जाएंगे। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि सीटों की कमी से विदेशी पर्यटकों और बिजनेस क्लास यात्रियों की आवाजाही पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एयरलाइंस का कहना है कि शेड्यूल मांग और संसाधनों के आधार पर तय किया गया है ।