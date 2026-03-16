16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur Road : उदयपुर में महज 600 मीटर भूमि की अड़चन से अटका लिंक रोड, 50 हजार लोग बुरी तरह से हैं परेशान

Udaipur Road : उदयपुर शहर के तेजी से विकसित हो रहे शोभागपुरा-केशवनगर क्षेत्र में महत्वपूर्ण 80 फीट लिंक रोड का निर्माण महज 600 मीटर जमीन के विवाद और अधिग्रहण की प्रक्रिया में अटका हुआ है। केशवनगर-चंदनवाड़ी मार्ग का यह पेंच कब खत्म होगा। 50 हजार लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं।

3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 16, 2026

Udaipur Shobhagpura Keshavnagar link road stalled due to a mere 600-meter land constraint 50 thousand people are troubled

आर.के. सर्कल से शोभागपुरा मार्ग के बीच बना नया चौराहा, इसमें एक तरफ की रोड खुलनी है बाकी। फोटो पत्रिका

Udaipur Road : उदयपुर शहर के तेजी से विकसित हो रहे शोभागपुरा-केशवनगर क्षेत्र में महत्वपूर्ण 80 फीट लिंक रोड का निर्माण महज 600 मीटर जमीन के विवाद और अधिग्रहण की प्रक्रिया में अटका हुआ है। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने आर.के. सर्कल से शोभागपुरा 100 फीट रोड के बीच नया चौराहा बनाकर तीन दिशाओं में यातायात सुगम कर दिया है, लेकिन केशवनगर-चंदनवाड़ी मार्ग नहीं जुड़ पाने से यह कनेक्टिविटी अभी अधूरी है। यदि यह मार्ग पूरा बन जाता है तो आसपास की कॉलोनियों के करीब 50 हजार लोगों को सीधे शोभागपुरा रोड और यूनिवर्सिटी रोड तक आसान आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।

प्रस्तावित योजना के अनुसार यह सड़क शोभागपुरा 100 फीट रोड स्थित आगामी मेवाड़ सर्किल से करीब 400 मीटर पहले बनने वाले चौराहे से निकलेगी। यह मार्ग अशोका पैलेस के पास से शुरू होकर चंदनवाड़ी, अमरूदों की बाड़ी और ऐश्वर्या कॉलेज के बाहर से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड से जुड़ेगा। कुल लगभग डेढ़ किमी लंबे इस मार्ग का बड़ा हिस्सा पहले ही बन चुका है, लेकिन कुछ हिस्सों में जमीन संबंधी अड़चनें होने के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

डेढ़ किमी में सिर्फ 600 मीटर का पेंच

यूडीए की योजना के अनुसार करीब 900 मीटर तक 80 फीट चौड़ी सड़क पहले ही बन चुकी है। अब केवल 600 मीटर हिस्से को विकसित करना बाकी है। इस 600 मीटर में भी करीब 300 मीटर हिस्सा सरकारी जमीन पर है, जबकि शेष 300 मीटर निजी खातेदारों की भूमि है, जिसके अधिग्रहण और सहमति की प्रक्रिया चल रही है। कुछ हिस्सों में जमीन का कन्वर्जन और पंचायत स्तर के मामलों के कारण भी काम रुका हुआ है। यही कारण है कि अधिकांश सड़क बनने के बावजूद यह महत्वपूर्ण लिंक रोड अभी तक पूरी तरह शुरू नहीं हो पाई है।

कई हिस्सों में सड़क पहले से तैयार

अशोका पैलेस से राजदरबार रेस्टोरेंट तक लगभग 140 मीटर हिस्सा पहले से 80 फीट चौड़ा है। इसके आगे करीब 100 मीटर खेत का हिस्सा है, जहां कन्वर्जन की प्रक्रिया शेष है। इसके बाद ट्रिनिटी रेजिडेंसी से चंदनवाड़ी तक लगभग 240 मीटर लंबाई में 80 फीट सड़क पहले से मौजूद है। इसके आगे करीब 200 मीटर विवादित भूमि का हिस्सा आता है।

10 साल से लंबित है मांग

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण की मांग पिछले करीब दस वर्षों से की जा रही है। नागदा गली से लेकर रूपसागर, केशवनगर और अशोक विहार तक हजारों परिवार निवास करते हैं, लेकिन यहां कोई चौड़ी लिंक रोड नहीं होने से लोगों को संकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है और कई बार जाम की स्थिति बन जाती है।

ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद

यदि यह 80 फीट सड़क पूरी तरह बन जाती है तो क्षेत्रवासियों को सीधे शोभागपुरा 100 फीट रोड और यूनिवर्सिटी रोड तक पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। इससे मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक दबाव कम होगा और क्षेत्र में आवागमन काफी सुगम हो जाएगा।

सड़क का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग

क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पर्याप्त चौड़ी सड़क नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग से इस सड़क का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की है।
राकेश जैन, मंडल महामंत्री भाजपा व निवर्तमान पार्षद

हजारों लोगों को मिलेगा सीधा मार्ग

शोभागपुरा 100 फीट रोड से चंदनवाड़ी होते हुए यूनिवर्सिटी रोड तक प्रस्तावित सड़क क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। महज 600 मीटर की अड़चन दूर होते ही हजारों लोगों को सीधा मार्ग मिल जाएगा।
रजनीश शर्मा, न्यू अशोक विहार

मार्ग की प्रमुख जानकारी

1- कुल प्रस्तावित लंबाई - 1.5 किलोमीटर
2- 80 फीट सड़क पहले से बनी-900 मीटर
3- विकसित किया जाना बाकी- 600 मीटर
4-300 मीटर सरकारी भूमि और 300 मीटर निजी भूमि।

ये भी पढ़ें

IAS Officers Declare Assets : राजस्थान के 281 आइएएस ने सम्पति का ब्यौरा किया सार्वजनिक, जानें किस के पास है कितनी प्रॉपर्टी
जयपुर
Rajasthan 281 IAS officers declared their assets Know how much property each official owns

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Road : उदयपुर में महज 600 मीटर भूमि की अड़चन से अटका लिंक रोड, 50 हजार लोग बुरी तरह से हैं परेशान

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur: सिटी पैलेस में सजा गौरव का मंच, विरासत की ओट लिए सतरंगी आभा में विभूतियों को मिला मान

सिटी पैलेस में मंचासीन सम्मानित विभूतियां, पत्रिका फोटो
उदयपुर

Udaipur: छह साल बाद सिटी पैलेस में सार्वजनिक मंच से देश-विदेश की विभूतियों का सम्मान, पत्रिका के भुवनेश जैन को मिला महाराणा मेवाड़ सम्मान

Patrika Group Deputy Editor Bhuvnesh Jain
उदयपुर

market closed

उदयपुर

double murder

उदयपुर

दिव्यांग और जरूरतमंद जोड़ों का सामूहिक विवाह, नारायण सेवा संस्थान में 51 जोड़ों ने लिए सात फेरे

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.