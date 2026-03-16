Udaipur Road : उदयपुर में महज 600 मीटर भूमि की अड़चन से अटका लिंक रोड, 50 हजार लोग बुरी तरह से हैं परेशान

Udaipur Road : उदयपुर शहर के तेजी से विकसित हो रहे शोभागपुरा-केशवनगर क्षेत्र में महत्वपूर्ण 80 फीट लिंक रोड का निर्माण महज 600 मीटर जमीन के विवाद और अधिग्रहण की प्रक्रिया में अटका हुआ है। उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने आर.के. सर्कल से शोभागपुरा 100 फीट रोड के बीच नया चौराहा बनाकर तीन दिशाओं में यातायात सुगम कर दिया है, लेकिन केशवनगर-चंदनवाड़ी मार्ग नहीं जुड़ पाने से यह कनेक्टिविटी अभी अधूरी है। यदि यह मार्ग पूरा बन जाता है तो आसपास की कॉलोनियों के करीब 50 हजार लोगों को सीधे शोभागपुरा रोड और यूनिवर्सिटी रोड तक आसान आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।