छह साल बाद सिटी पैलेस में सार्वजनिक मंच से विभूतियों का सम्मान

उदयपुर. महाराणा मेवाड़ चेरिटेबल फाउंडेशन का 42वां वार्षिक सम्मान समारोह रविवार शाम सिटी पैलेस के माणक चौक में आयोजित हुआ। इसमें देश-विदेश की 104 विभूतियां को सम्मानित किया। सम्मान समर्पण समारोह में प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सहित 1 अंतरराष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 9 राज्यस्तरीय अलंकरण दिए। राजस्थान पत्रिका के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन को महाराणा मेवाड़ सम्मान दिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अवार्ड दिए।