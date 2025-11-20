राजस्थान में बेरोजगारों पर बरसाई लाठियां, रोजी-रोटी के लिए 15 दिन से बैठे थे धरने पर, दे डाली ये चेतावनी

बेरोजगारों पर बरसाई लाठियां (फोटो- सोशल मीडिया)
Jaisalmer News: जैसलमेर में झिनझिनयाली थाने के अंतर्गत आने वाले खोथा गांव में बुधवार को एक निजी सोलर कंपनी के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 15 दिनों से रोजगार की मांग को लेकर कंपनी के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे।
ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन कंपनी को लीज पर दी थी। बदले में उन्हें नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन कंपनी ने रोजगार नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने विरोध शुरू किया।
ग्रामीणों के अनुसार, बुधवार को अचानक सरपंच प्रतिनिधि दातार सिंह और हकम खान दो सुरक्षा गार्डों तथा करीब 12 अन्य लोगों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और हमला कर दिया। उन्होंने ग्रामीणों को लाठियों से पीटा, टेंट उखाड़ दिया और पोस्टर भी फाड़ दिए।
इस हमले में प्रदर्शनकारी गणपत सिंह घायल हो गए। घटना से नाराज ग्रामीण तुरंत झिनझिनयाली पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस थाना प्रभारी खंमाराम विश्नोई ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल अपने हक की मांग कर रहे थे और रोजगार का वादा पूरा करने की मांग कर रहे थे।
उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा देने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह घटना इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो धरना जारी रहेगा।
