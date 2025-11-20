राजस्थान में बेरोजगारों पर बरसाई लाठियां, रोजी-रोटी के लिए 15 दिन से बैठे थे धरने पर, दे डाली ये चेतावनी

Jaisalmer News: जैसलमेर में झिनझिनयाली थाने के अंतर्गत आने वाले खोथा गांव में बुधवार को एक निजी सोलर कंपनी के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 15 दिनों से रोजगार की मांग को लेकर कंपनी के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे।