Patrika National Book Fair: बुक फेयर परवान पर, किताबों की दुनिया में ‘पुरानी यादों’ से साहित्य के रत्नों की खोज

बुक फेयर में बुजुर्गों के बीच एक आम राय यह है कि हमारे समय में किताबें न सिर्फ ज्ञान का स्रोत थीं, बल्कि हमारी सोच और समझ को भी गहरा करती थीं। आजकल के बच्चे किताबों के बजाय मोबाइल और इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं, जो उनका मानसिक विकास रोकता है। पुरानी किताबें न केवल पाठक को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, बल्कि उनके विचारों को भी परिष्कृत करती हैं। वे यह भी कहते हैं कि किताबें केवल बौद्धिकता नहीं देतीं, बल्कि मानसिक शांति का भी स्रोत होती है।

