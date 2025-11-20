Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Patrika National Book Fair: बुक फेयर परवान पर, किताबों की दुनिया में ‘पुरानी यादों’ से साहित्य के रत्नों की खोज

Patrika National Book Fair: जयपुर के जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम में चल रहे पत्रिका नेशनल बुक फेयर का पांचवां दिन साहित्य प्रेमियों से गुलजार रहा। रिटायर्ड लोग और वरिष्ठ नागरिक इसे अपनी ‘नॉस्टैल्जिया यात्रा’ मानते हुए श्यामाचरण दुबे, भीष्म साहनी जैसे दिग्गजों की पुरानी किताबों को तलाशते दिखे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 20, 2025

Patrika National Book Fair

Patrika National Book Fair

Patrika National Book Fair: जयपुर: जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में चल रहे पत्रिका नेशनल बुक फेयर का पांचवां दिन बुधवार को साहित्य प्रेमियों से गुलजार रहा। इस बीच सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न एक्टिविटी ने साहित्यप्रेमियों को अपने रंग में रंग लिया।

बुक फेयर में एक विशेष वर्ग ने साहित्य की पुरानी धरोहर को फिर से जीने का मन बना लिया है। रिटायर्ड लोग और वरिष्ठ नागरिक इस साल के बुक फेयर को अपनी ‘नॉस्टैल्जिया यात्रा’ मानते हुए, उन किताबों और पत्रिकाओं को तलाश रहे हैं, जो उनके पुराने दिनों की यादें ताजा करती हैं।

श्यामाचरण दुबे, भीष्म साहनी और निर्मल वर्मा जैसे दिग्गज लेखक व राजस्थान की लोककथाओं की किताबें उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। बुजुर्गों के लिए बुक फेयर एक यात्रा है, जिसमें वे उन किताबों की तलाश कर रहे हैं। जो उन्हें अपने बचपन और युवावस्था के दिनों की याद दिलाती हैं।

बुक फेयर में बुजुर्गों के बीच एक आम राय यह है कि हमारे समय में किताबें न सिर्फ ज्ञान का स्रोत थीं, बल्कि हमारी सोच और समझ को भी गहरा करती थीं। आजकल के बच्चे किताबों के बजाय मोबाइल और इंटरनेट में व्यस्त रहते हैं, जो उनका मानसिक विकास रोकता है। पुरानी किताबें न केवल पाठक को एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, बल्कि उनके विचारों को भी परिष्कृत करती हैं। वे यह भी कहते हैं कि किताबें केवल बौद्धिकता नहीं देतीं, बल्कि मानसिक शांति का भी स्रोत होती है।

किताबों का साथ कभी नहीं छोड़ा


साहित्य में गहरी रुचि रखने वाली सुनीता शर्मा ने बताया कि हमने श्यामाचरण दुबे और भीष्म साहनी, गुलाब कोठारी की किताबों को बार-बार पढ़ा है। ये किताबें हमें एक अलग दुनिया में ले जाती हैं, जहां हम समय के बदलाव के बावजूद अपने संस्कारों और मूल्यों को जी सकते हैं।

आज के युवा इन किताबों को छोड़कर केवल डिजिटल सामग्री में खोए हुए हैं। हमने जीवन के कई वर्षों में बहुत कुछ देखा है, लेकिन किताबों का साथ कभी नहीं छोड़ा। बुक फेयर में घूमना हमें नॉस्टैल्जिया जैसा लगता है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही दौर में फिर आ गए हो।


ये हैं प्रायोजक

बुक फेयर का मुख्य प्रायोजक महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी है। नॉलेज पार्टनर राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरकेसीएल) और आईआईएस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) जयपुर एसोसिएट स्पॉन्सर हैं। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Patrika National Book Fair : ‘किताबें तनाव कम करने का सबसे अच्छा साधन, रोज डायरी लिखने की आदत डालें’
जयपुर
Patrika National Book Fair Jaipur Fifth day Books are the best way to reduce stress

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पत्रिका पुस्तक मेला 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 10:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika National Book Fair: बुक फेयर परवान पर, किताबों की दुनिया में ‘पुरानी यादों’ से साहित्य के रत्नों की खोज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान की इन 3 जहरीली नदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कल सुनाएगा बड़ा फैसला, 20 लाख लोगों की सेहत पर खतरा

Supreme Court
जयपुर

Teachers Transfer: शिक्षा जगत में बढ़ी नाराजगी, पारदर्शी स्थानांतरण नीति के बिना तबादलों का विरोध तेज

Teacher-Transfer
जयपुर

पहली डेट पर नाबालिग बेटी दरिंदगी का शिकार, आपत्तिजनक वीडियो डिलीट कराने के लिए मां को भी चुकानी पड़ी भारी कीमत

जयपुर

Leopard In Jaipur: जयपुर में सचिन पायलट के बंगले के पास दिखा लेपर्ड, मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर में घुसा

Leopard
जयपुर

Patrika National Book Fair: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तकों वैदिक विवाह सूक्त व पुरुष सूक्त पर हुई चर्चा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.