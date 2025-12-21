21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

राजस्थान के लिए खतरे की घंटी! अरावली की परिभाषा को लेकर सोशल मीडिया पर ​छिड़ी ‘जंग’, जानिए लोग क्या कह रहे

Save Aravalli Campaign: अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा तय होने के बाद फैसले के विरोध में लोगों ने सोशल मीडिया पर सेव अरावली नाम से व्यापक अभियान छेड़ दिया है। जानिए क्या कह रहे लोग

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 21, 2025

फोटो- प्रमोद सोनी ड्रोन सहयोग मुफद्दल फ़ोटोवाला

Save Aravalli Campaign: अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा तय होने के बाद युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस फैसले के विरोध में लोगों ने सोशल मीडिया पर सेव अरावली नाम से व्यापक अभियान छेड़ दिया है। खासतौर से युवा वर्ग इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रहा है। इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। सरकार को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है। इस मुद्दे पर पत्रिका ने भी एक पोल चलाया, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी राय दी है।

राय देने के लिए क्लिक करें

क्या मानते हैं अभियान से जुड़े युवा

सोशल मीडिया पर अरावली को बचाने के समर्थन में रील्स, शॉर्ट वीडियो, पोस्टर और संदेश साझा किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी प्रोफाइल फोटो और डिस्प्ले पिक्चर में ‘सेव अरावली’ लिखी तस्वीरें लगाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं।

अभियान से जुड़े युवा मानते हैं कि नई परिभाषा के कारण अरावली क्षेत्र में खनन, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का खतरा है।

पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अरावली पर्वतमाला न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर भारत के लिए भी एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यह भूजल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में इसकी परिभाषा में बदलाव भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट को जन्म दे सकता है।

सोशल मीडिया पर चलाया ट्रेंड

अभियान से जुड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और आमजन से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया है। उनका कहना है कि डिजिटल माध्यम आज की सबसे बड़ी ताकत है और इसके जरिए जनमत तैयार कर सरकार और नीति निर्धारकों तक बात पहुंचाई जा सकती है। ‘सेव अरावली’ अभियान के जरिए युवा यह संदेश देना चाहते हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं।

ये भी पढ़ें

2.5 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला के साथ छेड़छाड़ करना मनुष्य के लिए हो सकता है घातक, क्या बोले विशेषज्ञ?
Patrika Special News
aravali parwat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 11:14 am

Published on:

21 Dec 2025 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान के लिए खतरे की घंटी! अरावली की परिभाषा को लेकर सोशल मीडिया पर ​छिड़ी ‘जंग’, जानिए लोग क्या कह रहे

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: चरित्र शंका में हैवान बना पति, पत्नी की नृशंस हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

Bhopal District Court
उदयपुर

राजस्थान: 35 साल से बसे गांव आज भी अवैध, हजारों परिवार को पट्टे मिलने का इंतजार

rajasthan ke gaon
उदयपुर

Rajasthan Aravalli : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध

Union Minister Bhupender Yadav said We are committed to conservation of Rajasthan Aravalli range
उदयपुर

Innovation Story: 10 मिनट के चार्ज में 300 किमी तक दौड़ेगी बाइक, गांव से निकले चिराग ने स्क्रैप से तैयार किया प्रोटोटाइप

बाइक का बनाया प्रोटोटाइप, इंसेट में चिराग, पत्रिका फोटो
उदयपुर

उदयपुर में अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक-ट्रेलर में भिड़ंत के बाद लगी आग, दोनों वाहन धू-धू कर जले

Udaipur Accident
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.