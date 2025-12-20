Save Aravalli: अरावली की नई परिभाषा के विरोध में मेवाड़ में उबाल, कांग्रेस नेता बोले- मानव जीवन पर पड़ेगा असर

दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला को लेकर पूर्व टीएसी (ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल) सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अरावली कोई पत्थरों की ढेरी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। यदि इसे मिटाने की अनुमति दी गई, तो इसका सीधा असर पर्यावरण और मानव जीवन पर पड़ेगा। अरावली पर्वतमाला दक्षिण राजस्थान के करीब 15 जिलों में पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा और जलवायु संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती रही है।