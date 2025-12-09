राजस्थान: कौन हैं लवी जैन? जो 22 साल की उम्र में बनीं पायलट, लड़कियों को दिया यह संदेश

सेक्टर-14 निवासी पीयूष जैन एवं सुनीता जैन की पुत्री लवी जैन ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करते ही पायलट बनने का सपना संजो लिया। 12वीं (विज्ञान संकाय) का परिणाम आने से पहले ही उन्होंने उड़ान अकादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया था। परिवार ने कहीं घूमने का प्लान बनाया तो सभी का अच्छा मूड देखकर लवी ने पहली बार परिवार को अपने सपने और इस परीक्षा की जानकारी दी।