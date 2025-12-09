राजस्थान की पहाड़ी पर विकसित हो रहा धुंधलेश्वर धाम, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत, वाहनों के लिए बन रहा नया रास्ता

वन विभाग की देखरेख में धुंधलेश्वर की पहाड़ी पर करीब 700 मीटर लंबी इको ट्रेल तैयार की जा रही है। जहां पहले श्रद्धालु केवल पैदल ही ऊबड़-खाबड़ चढ़ाई चढ़ पाते थे, वही रास्ता अब वाहनों के लिए विकसित किया जा रहा है। ट्रैक्टर और मशीनों की मदद से रेतीले टीले व पहाड़ी पर काटकर चौड़ा रास्ता तैयार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रास्ता बन जाने के बाद श्रद्धालुओं को पहले जैसी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और बुजुर्ग भी आसानी से मंदिर तक पहुंच सकेंगे।