Khatu Shyam Ji: खाटूश्यामजी पहुंची सीआईडी की स्पेशल टीम, दुकानदारों में मच गया हड़कंप, जानें क्या है पूरा मामला

खाटूश्यामजी। आस्था और भक्ति की नगरी में सजावटी सामान की आड़ में खुलेआम चल रही धारदार हथियारों और एयरगन की बिक्री पर राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर के बाद अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। सोमवार को अपराध जांच एजेंसी सीआईडी की स्पेशल टीम सीधे खाटू पहुंची और कई संदिग्ध दुकानों पर दबिश दी।