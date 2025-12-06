6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी भाजपा, आज इन मुद्दों पर होगा मंथन

Rajasthan BJP: राजस्थान में पंचायत व नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने सियासी जमीन और मजबूत करने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Dec 06, 2025

cm-bhajanlal-2

सीएम भजनलाल के साथ मदन राठौड़ और अरूण चतुर्वेदी। फोटो: पत्रिका

सीकर। राजस्थान में पंचायत व नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा ने सियासी जमीन और मजबूत करने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीकर जिले के 117 भाजपा पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान जिले के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

बैठक में सीकर को नगर निगम बनाने, नानी बीड़ के पानी निकासी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिलाने, नहरी पानी, शिक्षानगरी का नया मास्टर प्लान सहित अन्य मुद्दे रखे जाने की संभावना है। बैठक में मौजूदा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, निर्वतमान जिलाध्यक्ष डॉ कमल सिखवाल, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, संभाग सह प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व मोर्चा जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री आठों विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख नेताओं से भी संवाद कर चुके है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों से संगठन पदाधिकारियों के जरिए ग्रासरूट की जानकारी जुटाने के लिए संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत शनिवार को सीकर जिले के पदाधिकारियों से चर्चा होनी है।

इन मुद्दों पर बैठक में होगा मंथन

1. नानी बीड़ पानी निकासी: शिक्षानगरी की यह समस्या विधानसभा में भी गूंज चुकी है। सीकर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से भी इस प्रोजेट की घोषणा की जा चुकी है। इसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में भाजपा पदाधिकारियों की ओर से नगर निकाय व पंचायत चुनावों से पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू कराने की मांग रखी जाने की संभावना है।

2. नहरी पानी: यमुना जल समझौते के बाद भी डीपीआर पर मुहर नहीं लगने की वजह से लगातार यह घोषणा सियासत बढ़ा रही है। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से इस प्रोजेट को लेकर चर्चा की जाएंगी। आगामी चुनावों से पहले इस मुद्दे को फिर से भुनाने को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य तिवाड़ी ने मुद्दा उठाया।

3. सीकर संभाग व नगर निगम: पिछली सरकार के समय सीकर को संभाग व नीमकाथाना को जिले का दर्जा मिला था।लेकिन सरकार की समीक्षा के बाद सीकर संभाग व नीमकाथाना जिले के फैसले को रद्द कर दिया गया। ऐसे में नगर निगम की घोषणा का प्रस्ताव भी स्थानीय संगठन पदाधिकारियों की ओर से रखा जाएगा।

4. एकजुटता व टिकट वितरण: बैठक में संगठन की एकजुटता बढ़ाने, आगामी कार्यक्रम, सरकार की प्रमुख योजनाओं को ग्रास रूट तक लेकर जाने व टिकट वितरण को लेकर भी सुझाव दिए जा सकते है। कई पदाधिकारियों की ओर से मंडलों के नवाचारों की जानकारी भी सरकार तक पहुंचाने की योजना है।

    पूर्व जिलाध्यक्षों में सिर्फ सिखवाल को मिला मौका

    संगठन के लिहाज से होने वाली बैठक में पिछले दस सालों में पार्टी की कमान संभालने वाले जिलाध्यक्षों को बुलाए जाने की संभावना थी। लेकिन सीकर जिले में पार्टी के सिर्फ पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ कमल सिखवाल को ही यह मौका मिला है। सूत्रों का कहना है कि यदि पिछले तीन-चार जिलाध्यक्षों को इस अहम बैठक में बुलाया जाता तो जिले के मुद्दों पर विस्तार और गहनता से मंथन हो सकता था। इधर, नौ जन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री कार्यालय में रविवार दोपहर साढ़े 12 बजे बुलाया गया है। चर्चा है कि संगठन पदाधिकारियों से मिलने वाले फीडबैक को लेकर इन जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी।

    ये भी पढ़ें

    Rajasthan: पाली में NSUI जिलाध्यक्ष के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज, अश्लील वीडियो बनाया; 30 लाख रुपए भी हड़पे
    पाली
    Rape news

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    भजन लाल शर्मा

    rajasthan news

    rajasthan news in hindi

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Updated on:

    06 Dec 2025 09:47 am

    Published on:

    06 Dec 2025 09:46 am

    Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी भाजपा, आज इन मुद्दों पर होगा मंथन

    बड़ी खबरें

    View All

    सीकर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    Sikar: सड़क हादसे में उपसरपंच के पति की दर्दनाक मौत के बाद मचा बवाल, डिवाइडर तोड़कर विपरीत लेन में आ गई थी अनियंत्रित कार

    Accident
    सीकर

    राजस्थान की बेटी ने बढ़ाया मान, योगिता को एक साथ दो अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप

    सीकर

    निजी संचालकों ने खींचे हाथ तो रोडवेज आई बैकफुट पर

    सीकर

    Sikar: भाभी के भाई ने किया था 15 साल की नाबालिग से बलात्कार, सगाई होने के बाद मंगेतर और पिता को भेज दी अश्लील फोटो-वीडियो

    obscene video call
    सीकर

    Weather Alert: 48 घंटों तक बेहाल करेगा मौसम, 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

    Cold wave, cold wave alert, IMD cold wave alert, cold wave alert in Sikar, cold wave alert in Churu, cold wave alert in Jhunjhunu, IMD alert, weather, weather in my village, winter alert, weather alert, IMD weather alert, शीतलहर, शीतलहर अलर्ट, आईएमडी शीतलहर अलर्ट, सीकर में शीतलहर अलर्ट, चूरू में शीतलहर अलर्ट, झुंझुनूं में शीतलहर अलर्ट, आईएमडी अलर्ट, मौसम, मेरे गांव का मौसम, सर्दी अलर्ट, वेदर अलर्ट, आईएमडी वेदर अलर्ट
    सीकर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Women's World Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.