राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी भाजपा, आज इन मुद्दों पर होगा मंथन

संगठन के लिहाज से होने वाली बैठक में पिछले दस सालों में पार्टी की कमान संभालने वाले जिलाध्यक्षों को बुलाए जाने की संभावना थी। लेकिन सीकर जिले में पार्टी के सिर्फ पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ कमल सिखवाल को ही यह मौका मिला है। सूत्रों का कहना है कि यदि पिछले तीन-चार जिलाध्यक्षों को इस अहम बैठक में बुलाया जाता तो जिले के मुद्दों पर विस्तार और गहनता से मंथन हो सकता था। इधर, नौ जन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री कार्यालय में रविवार दोपहर साढ़े 12 बजे बुलाया गया है। चर्चा है कि संगठन पदाधिकारियों से मिलने वाले फीडबैक को लेकर इन जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाएगी।