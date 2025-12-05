5 दिसंबर 2025,

सीकर

राजस्थान की बेटी ने बढ़ाया मान, योगिता को एक साथ दो अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप

शेखावाटी की बेटी योगिता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नगरी का मान बढ़ाया है। योगिता ने रोड्स स्कॉलरशिप 2026 हासिल की है।

सीकर

image

kamlesh sharma

Dec 05, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

सीकर। शेखावाटी की बेटी योगिता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नगरी का मान बढ़ाया है। योगिता ने रोड्स स्कॉलरशिप 2026 हासिल की है। रोड्स ट्रस्ट की घोषणा के अनुसार इस साल भारत से केवल छह छात्रों का चयन हुआ है, जिनमें योगिता भी शामिल हैं।

इस स्कॉलरशिप के तहत वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरी तरह फंडेड डीफिल करेंगी। वहीं योगिता को स्विट्जरलैंड की एक अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप का भी ऑफर मिला है। योगिता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज से बीएससी (ऑनर्स) रसायन विज्ञान पूरा किया।

आगे उन्हें यूरोपीय आयोग की प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप मिली, जिसके माध्यम से उन्होंने फ्रांस और पोलैंड की प्रमुख यूनिवर्सिटियों से मास्टर्स डिग्री हासिल की। उनका शोध कैंसर उपचार के लिए बोरॉन-युक्त पॉलिमेरिक नैनोकणों के विकास पर आधारित था।

इसके अतिरिक्त उन्होंने आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु और सेंट स्टीफंस कॉलेज में भी विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं पर कार्य किया। उन्होंने सफलता का श्रेय पिता राजेंद्र सिंह, नाना पूर्व अतिरिक्त कोषाधिकारी हरफूल सिंह खींचड़ व दादा लक्ष्मण सिंह सुंडा को दिया है।

Published on:

05 Dec 2025 05:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान की बेटी ने बढ़ाया मान, योगिता को एक साथ दो अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप

