राजस्थान की बेटी ने बढ़ाया मान, योगिता को एक साथ दो अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप

सीकर। शेखावाटी की बेटी योगिता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नगरी का मान बढ़ाया है। योगिता ने रोड्स स्कॉलरशिप 2026 हासिल की है। रोड्स ट्रस्ट की घोषणा के अनुसार इस साल भारत से केवल छह छात्रों का चयन हुआ है, जिनमें योगिता भी शामिल हैं।