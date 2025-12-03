sikar: मजदूर की दिव्यांग बेटी ने 18 गोल्ड जीते, एक कार्ड ने छीन लिया एशियन गेम्स का टिकट

रजनी के कोच और अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी महेश नेहरा ने बताया कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को पीसीआइ स्पोर्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (एसडीएमएस) एथलीट एंड लाइसेंस जारी करती है। उससे ही पैरा खिलाड़ी अधिकारिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं। रजनी के पास भी ये कार्ड है। जिसके आधार पर उसने पिछले साल में बैंगलुरु में 6वां ओपन इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया था। पर अब एशियन गेम्स में चयन होने के बाद पीसीआइ एसडीएमएस कार्ड को सही नहीं बता रहा। पीसीआइ के सचिव व अध्यक्ष सहित विभिन्न पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से बार-बार ई-मेल व फोन पर संपर्क करने पर भी उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। लिहाजा एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल लाने का रजनी का सपना अधर में अटक गया है।