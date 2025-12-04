Sikar: भाभी के भाई ने किया था 15 साल की नाबालिग से बलात्कार, सगाई होने के बाद मंगेतर और पिता को भेज दी अश्लील फोटो-वीडियो

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Minor Girl Rape Case: न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो क्रम संख्या -2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने 15 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के अभियुक्त को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्धाज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर है। अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है। अभियुक्त ने पारिवारिक रिश्तों का फायदा उठाते हुए कम आयु की अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया है और पीड़िता को ऐसा दंश दिया है जो आजीवन बालिका के साथ रहेगा। न्यायालय लिखना चाहेगा कि बालिकाएं मानवता की धरोहर है, उन्हें सम्मानपूर्वक बड़ा होने का हक है।
विशिष्ट लोक अभियोजक वकील नागरमल कुमावत व पीड़िता के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि सीकर जिले की रहने वाली 15 साल की पीड़िता ने 1 अक्टूबर 2023 को पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि उसके बड़े भाई के साले का उनके घर पर आना-जाना था।
साल 2020 में पीड़िता के घरवालों का दादाजी, मौसा जी से लड़ाई होने की वजह से पीड़िता के माता और पिता अस्पताल में भर्ती रहे। तब पीड़िता घर पर अकेली थी। पीड़िता की भाभी ने अपने भाई को पीड़िता के घर पर अकेले होने के बारे में कहा और उसे पीड़िता के घर पर रहने के लिए भेज दिया।
आरोपी ने पीड़िता के मां-बाप और भाई बहन को मारने का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए और उसे ब्लैकमेल कर कई बार घर और होटल में बलात्कार किया। आरोपी पीड़िता का कॉलेज जाने पर भी पीछा करता था।
पीड़िता ने जुलाई 2023 में अपने माता-पिता को इस बारे में बताया। परिजनों ने आरोपी के पिता ने पीड़िता के पिता को कहा कि अब उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। पीड़िता की सितंबर 2023 में ही पीड़िता की सगाई हो गई।
आरोपी युवक ने पीड़िता के पिता, भाई, रिश्तेदार और पीड़िता के मंगेतर और अन्य लोगों को अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या-2 ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने के निर्देश दिए हैं।
