Sikar: भाभी के भाई ने किया था 15 साल की नाबालिग से बलात्कार, सगाई होने के बाद मंगेतर और पिता को भेज दी अश्लील फोटो-वीडियो

विशिष्ट न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्धाज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर है। अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है। अभियुक्त ने पारिवारिक रिश्तों का फायदा उठाते हुए कम आयु की अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया है और पीड़िता को ऐसा दंश दिया है जो आजीवन बालिका के साथ रहेगा। न्यायालय लिखना चाहेगा कि बालिकाएं मानवता की धरोहर है, उन्हें सम्मानपूर्वक बड़ा होने का हक है।