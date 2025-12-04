4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar: भाभी के भाई ने किया था 15 साल की नाबालिग से बलात्कार, सगाई होने के बाद मंगेतर और पिता को भेज दी अश्लील फोटो-वीडियो

POCSO Court: भाभी के भाई को 15 साल की नाबलिग से बलात्कार करने के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने लड़की को ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए और सगाई होने के बाद मंगेतर को भी भेज दिए।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Dec 04, 2025

obscene video call

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Minor Girl Rape Case: न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो क्रम संख्या -2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने 15 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार के अभियुक्त को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विशिष्ट न्यायाधीश नीरज कुमार भारद्धाज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर है। अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है। अभियुक्त ने पारिवारिक रिश्तों का फायदा उठाते हुए कम आयु की अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार किया है और पीड़िता को ऐसा दंश दिया है जो आजीवन बालिका के साथ रहेगा। न्यायालय लिखना चाहेगा कि बालिकाएं मानवता की धरोहर है, उन्हें सम्मानपूर्वक बड़ा होने का हक है।

विशिष्ट लोक अभियोजक वकील नागरमल कुमावत व पीड़िता के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि सीकर जिले की रहने वाली 15 साल की पीड़िता ने 1 अक्टूबर 2023 को पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि उसके बड़े भाई के साले का उनके घर पर आना-जाना था।

साल 2020 में पीड़िता के घरवालों का दादाजी, मौसा जी से लड़ाई होने की वजह से पीड़िता के माता और पिता अस्पताल में भर्ती रहे। तब पीड़िता घर पर अकेली थी। पीड़िता की भाभी ने अपने भाई को पीड़िता के घर पर अकेले होने के बारे में कहा और उसे पीड़िता के घर पर रहने के लिए भेज दिया।

आरोपी ने पीड़िता के मां-बाप और भाई बहन को मारने का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए और उसे ब्लैकमेल कर कई बार घर और होटल में बलात्कार किया। आरोपी पीड़िता का कॉलेज जाने पर भी पीछा करता था।

सगाई के बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो व फोटो किए वायरल

पीड़िता ने जुलाई 2023 में अपने माता-पिता को इस बारे में बताया। परिजनों ने आरोपी के पिता ने पीड़िता के पिता को कहा कि अब उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा। पीड़िता की सितंबर 2023 में ही पीड़िता की सगाई हो गई।

आरोपी युवक ने पीड़िता के पिता, भाई, रिश्तेदार और पीड़िता के मंगेतर और अन्य लोगों को अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या-2 ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: धक्का देकर कहा था… ‘तेरा खोपड़ा खराब है, तू सिखाएगा वर्दी पहनना’, SHO और कांस्टेबल दोनों पर गिरी गाज
जोधपुर
jodhpur Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 10:58 am

Published on:

04 Dec 2025 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: भाभी के भाई ने किया था 15 साल की नाबालिग से बलात्कार, सगाई होने के बाद मंगेतर और पिता को भेज दी अश्लील फोटो-वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Alert: 48 घंटों तक बेहाल करेगा मौसम, 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

Cold wave, cold wave alert, IMD cold wave alert, cold wave alert in Sikar, cold wave alert in Churu, cold wave alert in Jhunjhunu, IMD alert, weather, weather in my village, winter alert, weather alert, IMD weather alert, शीतलहर, शीतलहर अलर्ट, आईएमडी शीतलहर अलर्ट, सीकर में शीतलहर अलर्ट, चूरू में शीतलहर अलर्ट, झुंझुनूं में शीतलहर अलर्ट, आईएमडी अलर्ट, मौसम, मेरे गांव का मौसम, सर्दी अलर्ट, वेदर अलर्ट, आईएमडी वेदर अलर्ट
सीकर

गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने वाले बदमाशों की संपत्ति होगी फ्रीज, आइजी राघवेंद्र सुहास के सख्त आदेश

सीकर

sikar: मजदूर की दिव्यांग बेटी ने 18 गोल्ड जीते, एक कार्ड ने छीन लिया एशियन गेम्स का टिकट

सीकर

Rajasthan News : शादी के पांच दिन बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी, मचा हड़कंप

सीकर

केंद्र सरकार ने राजस्थान को दी बड़ी सौगात: करणीमाता, खाटूश्यामजी समेत इन 4 धार्मिक स्थलों पर खर्च होंगे 180 करोड़ रुपए

Rajasthan
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.