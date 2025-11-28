Udaipur: लिव-इन पार्टनर पर 11 साल की बेटी से रेप का आरोप, 1 महीने में 5 बार किया बलात्कार, मां भी देती थी साथ

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Live-In Partner Raped Minor Daughter: उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ओर से अपनी लिव-इन पार्टनर की 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। महिला ने एसपी को परिवाद दिया जिसके आधार पर आरोपी और उसकी मां के खिलाफ शहर के थाने में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि एक महिला ने रिपोर्ट दी। बताया कि पति से विवाद होने के बाद वह लिव-इन रिलेशनशिप में एक व्यक्ति ओर उसकी मां के साथ रहने लगी। आर्थिक परेशानी के चलते वह शहर से बाहर प्राइवेट जॉब करने लगी।
वहीं 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा लिव-इन पार्टनर के साथ किराए के मकान में रहते हैं। दोनों बच्चे लिव-इन पार्टनर को पिता का दर्जा देते हैं, जबकि आरोपी पिछले एक माह से नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है।
बेटी ने बताया कि आरोपी ने उसे और भाई को जान से मारने की धमकी दी। इसकी जानकारी आरोपी की मां को भी है लेकिन उसने आरोपी का सहयोग किया। आरोपी ने बच्ची से 1 महीने में 5 बार बलात्कार किया।
घटना का पता चलने पर आरोपी और उसकी मां अचानक गायब हो गए। प्राइवेट जॉब से छुट्टी लेकर उदयपुर आई महिला ने एसपी के समक्ष पेश होकर केस दर्ज कराया।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग