Udaipur: लिव-इन पार्टनर पर 11 साल की बेटी से रेप का आरोप, 1 महीने में 5 बार किया बलात्कार, मां भी देती थी साथ

Live-In Partner Raped Minor Daughter: उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ओर से अपनी लिव-इन पार्टनर की 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। महिला ने एसपी को परिवाद दिया जिसके आधार पर आरोपी और उसकी मां के खिलाफ शहर के थाने में केस दर्ज किया गया है।