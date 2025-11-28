Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur: लिव-इन पार्टनर पर 11 साल की बेटी से रेप का आरोप, 1 महीने में 5 बार किया बलात्कार, मां भी देती थी साथ

Rajasthan Rape Case: उदयपुर में एक व्यक्ति पर अपनी लिव-इन पार्टनर की 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। महिला अपने पति से विवाद के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में आरोपी और उसकी मां के साथ रह रही थी।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Nov 28, 2025

Ajmer rape

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Live-In Partner Raped Minor Daughter: उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ओर से अपनी लिव-इन पार्टनर की 11 साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। महिला ने एसपी को परिवाद दिया जिसके आधार पर आरोपी और उसकी मां के खिलाफ शहर के थाने में केस दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि एक महिला ने रिपोर्ट दी। बताया कि पति से विवाद होने के बाद वह लिव-इन रिलेशनशिप में एक व्यक्ति ओर उसकी मां के साथ रहने लगी। आर्थिक परेशानी के चलते वह शहर से बाहर प्राइवेट जॉब करने लगी।

वहीं 11 साल की बेटी और 9 साल का बेटा लिव-इन पार्टनर के साथ किराए के मकान में रहते हैं। दोनों बच्चे लिव-इन पार्टनर को पिता का दर्जा देते हैं, जबकि आरोपी पिछले एक माह से नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है।

1 महीने में किया 5 बार किया बलात्कार

बेटी ने बताया कि आरोपी ने उसे और भाई को जान से मारने की धमकी दी। इसकी जानकारी आरोपी की मां को भी है लेकिन उसने आरोपी का सहयोग किया। आरोपी ने बच्ची से 1 महीने में 5 बार बलात्कार किया।

घटना का पता चलने पर आरोपी और उसकी मां अचानक गायब हो गए। प्राइवेट जॉब से छुट्टी लेकर उदयपुर आई महिला ने एसपी के समक्ष पेश होकर केस दर्ज कराया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: औरंगजेब की तारीफ करने वाली कुलगुरु सुनीता मिश्रा को देना पड़ा इस्तीफा, एबीवीपी ने मनाया विजय उत्सव
उदयपुर
Sunita Mishra resign

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 08:53 am

Published on:

28 Nov 2025 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur: लिव-इन पार्टनर पर 11 साल की बेटी से रेप का आरोप, 1 महीने में 5 बार किया बलात्कार, मां भी देती थी साथ

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कौन हैं अल्का मूंदड़ा? जिनके एक भाषण ने दिलाई थी पहचान, अब मिली राजस्थान BJP महिला मोर्चा में बड़ी जिम्मेदारी

Who is Alka Mundada
उदयपुर

Rajasthan: औरंगजेब की तारीफ करने वाली कुलगुरु सुनीता मिश्रा को देना पड़ा इस्तीफा, एबीवीपी ने मनाया विजय उत्सव

Sunita Mishra resign
उदयपुर

Rajasthan News: किसानों के लिए खुशखबरी, इतने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगा एफसीआई

उदयपुर

Rajasthan SIR: लव मैरिज वाली महिलाओं को नहीं मिल रहा मायके का साथ, दस्तावेजों के लिए दरवाजे खटखटा रहीं बेटियां

rajasthan sir love marriage women denied parental support for documents
उदयपुर

राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला: साढ़े 9 बजे खुल जाती थी फर्जी कोर्ट, 16-16 घंटे खड़ा रहा बुजुर्ग, ठगे 33 लाख रुपए

Udaipur News
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.