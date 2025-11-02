Rape News: पड़ोसी लड़के की बातों में फंस गई लड़की, उसने दोस्त को सौंपा, जयपुर में हुआ रेप

प्रतीकात्मक तस्वीर
टोंक। शहर की एक युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर की एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि गत 25 सितंबर को पड़ोस में रहने वाला एक युवक घर पर सफाई कराने के बहाने से बुलाकर ले गया।
पीड़िता ने बताया कि वह उसे वैन में बैठाकर बस स्टैंड ले गया और वहां से अपने दोस्त के साथ जयपुर में सफाई का काम होने का कहकर भेज दिया। उक्त आरोपी के साथ युवती तीन दिन तक रही। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसे जयपुर में घुमाया और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया।
इसके बाद आरोपी उसे छोड़कर चला गया। युवती जयपुर में रहने वाली अपनी बहन के यहां पहुंच गई और घटनाक्रम के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता का परिवार थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सहित सहआरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
