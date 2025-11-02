Rape News: पड़ोसी लड़के की बातों में फंस गई लड़की, उसने दोस्त को सौंपा, जयपुर में हुआ रेप

पीड़िता ने बताया कि वह उसे वैन में बैठाकर बस स्टैंड ले गया और वहां से अपने दोस्त के साथ जयपुर में सफाई का काम होने का कहकर भेज दिया। उक्त आरोपी के साथ युवती तीन दिन तक रही। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसे जयपुर में घुमाया और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया।