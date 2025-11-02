Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rape News: पड़ोसी लड़के की बातों में फंस गई लड़की, उसने दोस्त को सौंपा, जयपुर में हुआ रेप

टोंक में एक युवती को सफाई कार्य के बहाने जयपुर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Nov 02, 2025

Rape news

प्रतीकात्मक तस्वीर

टोंक। शहर की एक युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर की एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि गत 25 सितंबर को पड़ोस में रहने वाला एक युवक घर पर सफाई कराने के बहाने से बुलाकर ले गया।

पीड़िता को भेजा जयपुर

पीड़िता ने बताया कि वह उसे वैन में बैठाकर बस स्टैंड ले गया और वहां से अपने दोस्त के साथ जयपुर में सफाई का काम होने का कहकर भेज दिया। उक्त आरोपी के साथ युवती तीन दिन तक रही। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसे जयपुर में घुमाया और नशीला पेय पदार्थ पिलाकर बलात्कार किया।

यह वीडियो भी देखें

बहन के घर पहुंची पीड़िता

इसके बाद आरोपी उसे छोड़कर चला गया। युवती जयपुर में रहने वाली अपनी बहन के यहां पहुंच गई और घटनाक्रम के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता का परिवार थाने पहुंचा और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी सहित सहआरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Car Fire: जोधपुर में चलती SUV बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप, VIDEO वायरल
जोधपुर
fire in SUV

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 07:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rape News: पड़ोसी लड़के की बातों में फंस गई लड़की, उसने दोस्त को सौंपा, जयपुर में हुआ रेप

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bisalpur Dam: 2016 का ये रिकॉर्ड भी टूटा… बीसलपुर बांध ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड

Bisalpur-Dam
टोंक

कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा की कार और बाइक में टक्कर, बुजुर्ग गंभीर, खुद मंत्री ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

टोंक

राजस्थान: 8 साल स्कूल से गायब रही सरकारी शिक्षिका, 20 लाख रुपए वेतन उठाया, अब आई ये बड़ी खबर

Govt Teacher
टोंक

Good News: बीसलपुर में बनेगा कोटा की तर्ज पर हैंगिंग ब्रिज, 144.21 करोड़ की लागत से बदलेगा बनास घाटी का नजारा

hanging bridge in Kota
टोंक

Bisalpur Dam: राजस्थान में बारिश के बीच अच्छी खबर, बीसलपुर बांध का एक और गेट खोला; अब तीसरा रेकार्ड तोड़ने के करीब

Bisalpur-Dam
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.