Tonk: प्रधानमंत्री सड़क योजना ने बदली ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर, 23 साल में 1461 किलोमीटर तक बिछा सड़कों का जाल

टोंक। स्वतंत्रता के दशकों बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी रही है। इन सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत की। टोंक जिले में लगभग 352 करोड़ रुपए की लागत से 1461 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कराया गया, जिससे 238 बसावटें ऑलवेदर पक्की सड़कों से जुड़ सकी। सड़क निर्माण ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच को भी मजबूत किया।