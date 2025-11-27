Rajasthan: औरंगजेब की तारीफ करने वाली कुलगुरु सुनीता मिश्रा को देना पड़ा इस्तीफा, एबीवीपी ने मनाया विजय उत्सव

राज्यपाल सचिवालय से त्यागपत्र स्वीकार होने के आदेश के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के प्रकाश द्वार पर जोरदार जश्न मनाया। आतिशबाजी और मिठाई वितरण के बीच यह उत्सव मनाया गया। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष प्रवीण टांक ने कहा कि यह निर्णय न केवल विश्वविद्यालय की शुचिता के लिए सही है, बल्कि यह मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा और महाराणा प्रताप के इतिहास का भी सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम समाज में सही सोच और सम्मान की भावना को बढ़ावा देते हैं।