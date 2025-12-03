Weather Alert: 48 घंटों तक बेहाल करेगा मौसम, 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

Cold Wave Alert सीकर। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और फतेहपुर प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिले में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की और गिरावट हो सकती है।