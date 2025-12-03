Weather Alert: 48 घंटों तक बेहाल करेगा मौसम, 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

फाइल फोटो- पत्रिका
Cold Wave Alert सीकर। उत्तर भारत से आने वाली सर्द हवाओं के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और फतेहपुर प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिले में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की और गिरावट हो सकती है।
उत्तरी हवाएं चलने से सीकर में सुबह तेज सर्दी रही। ओस गिरने के साथ कई स्थानों पर कोहरा छाया, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। दिन में धूप निकलने और हवाओं की रफ्तार कम होने से कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली, लेकिन शाम होते ही सर्दी फिर बढ़ गई। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 3 डिग्री, जबकि सीकर में अधिकतम 24.5 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री दर्ज किया गया।
फतेहपुर में सुबह बाहरी इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र पारीक ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान में और गिरावट संभव है। शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच सकता है।
