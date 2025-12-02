राजस्थान के इन जिलों शीतलहर का अलर्ट, 10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम, 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी

Rajasthan Weather Update (Patrika File Photo)
Rajasthan Weather Update: जयपुर: राजस्थान में सर्द हवाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो रहा है। रात के तापमान में तीन से चार डिग्री तक की गिरावट होगी। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है।
मौसम केंद्र के अनुसार, तीन दिसंबर से झालावाड़, सवाईमाधोपुर और चूरू जिले में शीतलहर का दौर शुरू होगा। आगामी दिनों में तापमान में हल्की गिरावट होने और 2 से 4 दिसंबर को शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है।
वहीं, दूसरी ओर सोमवार को 10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री तक दर्ज किया गया। इनमें अलवर 8 , पिलानी 7.2, सीकर में 8.5, चूरू में 7.4, श्रीगंगानगर में 7.8, नागौर में 8.8, फतेहपुर में 6.5, दौसा में 9.4, लूणकरणसर 5.8, झुंझुनूं में 9.3 डिग्री दर्ज किया गया।
हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की स्थिति में है, जिसके असर से 5 दिसंबर के बाद मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और तेज होंगी, जिसका सीधा प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान में न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट आने की संभावना है और दिसंबर से फरवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस सीजन में शीतलहर के दिन सामान्य से अधिक रहेंगे और रात का तापमान औसत से नीचे बना रह सकता है।
हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली मावठ इस बार कम रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन का तापमान सामान्य के आसपास ही रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को आने वाले दिनों में बढ़ती सर्दी के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग