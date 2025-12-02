राजस्थान के इन जिलों शीतलहर का अलर्ट, 10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम, 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी

मौसम विभाग के मुताबिक, राजस्थान में न्यूनतम तापमान में जोरदार गिरावट आने की संभावना है और दिसंबर से फरवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस सीजन में शीतलहर के दिन सामान्य से अधिक रहेंगे और रात का तापमान औसत से नीचे बना रह सकता है।