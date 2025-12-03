गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने वाले बदमाशों की संपत्ति होगी फ्रीज, आइजी राघवेंद्र सुहास के सख्त आदेश

सीकर। जयपुर रेंज आइजी एचजी राघवेंद्र सुहास ने पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में पुलिस अधिकारियों और थानाधिकारियों की पांच घंटे तक मैराथन मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग मंगलवार दोपहर दो बजे शुरू हुई जो शाम 7 बजे तक चली, जिसमें थानाधिकारियों को संबंधित थाना क्षेत्र में गैंगवार, क्राइम, साइबर अपराध, विभिन्न नई गैंग्स से जुड़े व उन्हें फॉलो करने वाले बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।