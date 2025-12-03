3 दिसंबर 2025,

बुधवार

सीकर

गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने वाले बदमाशों की संपत्ति होगी फ्रीज, आइजी राघवेंद्र सुहास के सख्त आदेश

जयपुर रेंज आइजी एचजी राघवेंद्र सुहास ने पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में पुलिस अधिकारियों और थानाधिकारियों की पांच घंटे तक मैराथन मीटिंग ली।

सीकर

image

kamlesh sharma

Dec 03, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

सीकर। जयपुर रेंज आइजी एचजी राघवेंद्र सुहास ने पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में पुलिस अधिकारियों और थानाधिकारियों की पांच घंटे तक मैराथन मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग मंगलवार दोपहर दो बजे शुरू हुई जो शाम 7 बजे तक चली, जिसमें थानाधिकारियों को संबंधित थाना क्षेत्र में गैंगवार, क्राइम, साइबर अपराध, विभिन्न नई गैंग्स से जुड़े व उन्हें फॉलो करने वाले बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि आगामी दो माह में गैंगवार में शामिल व उनको सहयोग करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए उनके नाम की संपत्ति व बेनामी संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। हत्या और डकैती से जुड़े मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित सीओ व थानाधिकारी से बातचीत की।

बैठक में रेंज आइजी राघवेंद्र सुहास गैंग्स से जुड़े लोगों की धरपकड़ करने, ट्रैफिक सिस्टम मजबूत करने, पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं के मुद्दों पर मंथन हुआ है। पिछले तीन माह में सीकर के 15 से अधिक व्यापारियों, राजनेताओं व अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश में बैठे गैंगस्टर व उनके गुर्गे फिरोती व जान से मारने की धमकियां दे चुके हैं।

इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विदेश में जो गैंगस्टर्स और उनके सहयोगी बदमाशों के पासपोर्ट कैंसिल करवाए गए हैं। लोकल लेवल पर इन गैंगस्टर्स को सपोर्ट करवाने वाले बदमाशों को लगातार अभियान चलाकर पकड़ा जा रहा है। इनसे जुड़ा कोई भी ऐसा केस नहीं है, जिसमें जांच बाकी हो।

उन्होंने पैंडेंसी निपटाने व पीड़ित व परिवादियों की तुरंत सुनवाई को लेकर भी थानाधिकारियों को निर्देशित किया। लोग बंदूक के साथ सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो अपलोड करते हैं, ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस दौरान सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत, एएसपी डॉ. तेजपालसिंह, गिरधारीलाल शर्मा सहित सभी सीओ व थानाधिकारी मौजूद रहे।

Published on:

03 Dec 2025 05:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने वाले बदमाशों की संपत्ति होगी फ्रीज, आइजी राघवेंद्र सुहास के सख्त आदेश

