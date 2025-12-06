6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Rajasthan: पाली में NSUI जिलाध्यक्ष के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज, अश्लील वीडियो बनाया; 30 लाख रुपए भी हड़पे

Pali NSUI President Vijay Joshi: पाली एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय जोशी के खिलाफ महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया है।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Anil Prajapat

Dec 06, 2025

Rape news

प्रतीकात्मक तस्वीर।

पाली। एक महिला सरकारी कर्मचारी ने औद्योगिक नगर थाने में पाली एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विजय जोशी के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और 30 लाख रुपए हड़पने का प्रकरण दर्ज कराया है। प्रकरण में विजय की मां और भाई को भी आरोपी बनाया है।

पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 24 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि अप्रेल 2023 में उसे पाली में मकान की जरूरत थी, तब उसकी मुलाकात विजय से हुई। वह विजय के फ्लैट में किराए पर रहने लगी। इस दौरान विजय और उसके परिवारजनों ने अपनापन दिखाया। 3 जुलाई 2025 को वह फ्लैट पर अकेली थी। त​ब विजय ने उसे कोल्ड ड्रिंक और स्नेक्स खिलाए। कोल्ड ड्रिंक पीने पर वह बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर विजय ने उससे बलात्कार किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए।

कई जगह घुमाने ले गया, वहां भी किया बलात्कार

इसके बाद शादी का झांसा देकर जोधपुर, कुंभलगढ़, जयपुर, खाटूश्यामजी आदि जगहों पर घुमाने ले गया। इस दौरान भी कई मर्तबा बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि उसने अपना एक भू-खंड़ बेचा था। जिसकी एवज में उसे 14 लाख रुपए मिले, जो भी हड़प लिए। बीच-बीच में ऐसे ही कई मर्तबा अलग-अलग कारण बताकर पैसे लेते रहा।

षडयंत्रपूर्वक 30 लाख रुपए हड़पे

पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह सरकारी कर्मचारी है। विजय को उसने एक दिन किसी अन्य लड़की के साथ देखा, जिस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वो करीब 30 लाख रुपए से अधिक की राशि षडयंत्रपूर्वक हड़प चुका है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर षड़यंत्र में शामिल विजय की मां एवं भाई सहित तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

महिला की डिमांड पूरी नहीं हुई तो लगाया आरोप: विजय कुमार

विजय कुमार ने कहा कि मैं कांट्रेटर हूं। मेरे पास बांगड़ हॉस्पिटल की पार्किंग का ठेका था। जिस महिला ने मुझ पर आरोप लगाया है, वो मुझसे कमीशन की डिमांड कर रही थी। डिमांड पूरी नहीं की तो यह झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया। मुझे भरोसा है जांच में सच सामने आ जाएगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में एक साल से कम समय के किराएनामे की भी करानी होगी रजिस्ट्री, ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए करना होगा इंतजार
जयपुर
Rent-Agreement-Registration-

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 09:02 am

Published on:

06 Dec 2025 08:41 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: पाली में NSUI जिलाध्यक्ष के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज, अश्लील वीडियो बनाया; 30 लाख रुपए भी हड़पे

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bus Accident: अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 10 यात्री घायल, मौके पर मची चीख-पुकार

Bus accident, Pali bus accident, Rajasthan bus accident, bus overturned, bus overturned in Pali, bus overturned in Rajasthan, Pali news
पाली

Rajasthan Road Accident : जीप के नीचे दबा​ चालक का शव, गाड़ी से बरामद डोडा-पोस्त, पिस्टल और जिंदा कारतूस

Rajasthan Road Accident : जीप के नीचे दबा​ चालक का शव, गाड़ी से बरामद डोडा-पोस्त, पिस्टल और जिंदा कारतूस
पाली

Rajasthan Accident : सड़क हादसे में चालक की मौत, SUV की तलाशी में मिला ऐसा सामान, पुलिस भी हैरान

पाली

Pali Road Accident : भाजपा नेता व पूर्व सरपंच की सड़क हादसे में मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

Road Accident : भाजपा नेता व पूर्व सरपंच की सड़क हादसे में मौत, क्षेत्र में शोक की लहर
पाली

Pali: आखिरकार प्रदर्शन के बाद जागे अधिकारी, 6 दिसंबर से शुरू होगा सड़क का डामरीकरण, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां

Koselav-Sanderao Road, Koselav-Sanderao Road in Pali, Koselav-Sanderao Road Damaged, Pali Road News, Pali News, Rajasthan News
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.