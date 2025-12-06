Rajasthan: पाली में NSUI जिलाध्यक्ष के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज, अश्लील वीडियो बनाया; 30 लाख रुपए भी हड़पे

पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 24 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि अप्रेल 2023 में उसे पाली में मकान की जरूरत थी, तब उसकी मुलाकात विजय से हुई। वह विजय के फ्लैट में किराए पर रहने लगी। इस दौरान विजय और उसके परिवारजनों ने अपनापन दिखाया। 3 जुलाई 2025 को वह फ्लैट पर अकेली थी। त​ब विजय ने उसे कोल्ड ड्रिंक और स्नेक्स खिलाए। कोल्ड ड्रिंक पीने पर वह बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर विजय ने उससे बलात्कार किया और अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए।