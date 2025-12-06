राजस्थान में एक साल से कम समय के किराएनामे की भी करानी होगी रजिस्ट्री, ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए करना होगा इंतजार

सवाल– ऑनलाइन रजिस्ट्री कब तक शुरू हो जाएगी?

जवाब– बहुत जल्द शुरू कर देंगे और किरायानामे वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। काम शुरू कर दिया गया है। इसके शुरू होने पर आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन होगा। 10 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन में पैन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो जाएगी। इन दोनों को इसी वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन करने की योजना है।