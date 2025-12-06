राजस्थान में एक साल से कम समय के किराएनामे की भी करानी होगी रजिस्ट्री, ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए करना होगा इंतजार

Photo: AI generated
जयपुर। राजस्थान में अब एक वर्ष से कम अवधि के किरायानामे की भी रजिस्ट्री अनिवार्य हो गई है, लेकिन कानून में प्रावधान होने के बावजूद ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है और इसे इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने की योजना है।
अब तक केवल एक वर्ष से अधिक अवधि के किरायानामे की रजिस्ट्री अनिवार्य थी। ई-रजिस्ट्रेशन कानून और उसके नियम लागू होने के बाद आए बदलावों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने पंजीयन-मुद्रांक महानिरीक्षक शरद मेहरा से बातचीत की।
सवाल– ऑनलाइन रजिस्ट्री कब तक शुरू हो जाएगी?
जवाब– बहुत जल्द शुरू कर देंगे और किरायानामे वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। काम शुरू कर दिया गया है। इसके शुरू होने पर आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन होगा। 10 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन में पैन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो जाएगी। इन दोनों को इसी वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन करने की योजना है।
सवाल– क्या रजिस्ट्री का दस्तावेज हार्ड कॉपी में मिलेगा?
जवाब– दस्तावेज को डिजिलॉकर में भेजने पर विचार किया जा रहा है। रजिस्ट्री क्लाउड पर होने से बैंक से ऋण लेने में सहूलियत होगी और पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। इससे संपत्ति खरीदने वाले को उस पर लिए गए ऋण की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। हैडिंग सुझाव
