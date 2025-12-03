Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali Road Accident : भाजपा नेता व पूर्व सरपंच की सड़क हादसे में मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

पाली जिले के सेवाड़ी के भारतीमठ के पास की घटना, पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा।

less than 1 minute read
पाली

image

Suresh Hemnani

Dec 03, 2025

Road Accident : भाजपा नेता व पूर्व सरपंच की सड़क हादसे में मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

भाजपा नेता व पूर्व सरपंच ओमपाल सिंह चौहान।

सेवाड़ी(पाली)। बाली क्षेत्र के भाजपा नेता व पादरला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ओमपाल सिंह चौहान का मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में निधन हो गया। घटना सेवाड़ी स्थित भारतीमठ के पास गोलाई के निकट हुई, जहां उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी प्रभारी रूपसिंह मीणा मौके पर पहुंचे और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को बाली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

ओमपाल सिंह बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के बेहद करीबी माने जाते थे और लंबे समय से उनके साथ राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। उनकी मिलनसार छवि और व्यवहार के कारण क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। हादसे की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के निजी सहायक हिम्मत सिंह बीजापुर ने बताया कि विधायक राणावत ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि ओमपाल सिंह केवल सहयोगी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह थे। भाजपा संगठन व पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर संवेदनाएं प्रकट की हैं। हादसे के कारणों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ओमपाल सिंह अपनी निजी कार से यात्रा कर रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटित हो गई।

इधर, घटना की जानकारी मिलते ही बाली जिला अस्पताल मोर्चरी पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मित्रगण पहुंच गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, उपखंड अधिकारी दिनेश विश्नोई, तहसीलदार जितेंद्र सिंह, विकास अधिकारी भोपाल सिंह जोधा, PWDXEN सवाई सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हितेन्द्र बागोरिया, बाली थानाधिकारी परबत सिंह, डॉ. अनिल मीणा शिवतलाव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

Updated on:

03 Dec 2025 03:32 pm

Published on:

03 Dec 2025 03:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali Road Accident : भाजपा नेता व पूर्व सरपंच की सड़क हादसे में मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

