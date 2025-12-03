Pali Road Accident : भाजपा नेता व पूर्व सरपंच की सड़क हादसे में मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

ओमपाल सिंह बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के बेहद करीबी माने जाते थे और लंबे समय से उनके साथ राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। उनकी मिलनसार छवि और व्यवहार के कारण क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। हादसे की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के निजी सहायक हिम्मत सिंह बीजापुर ने बताया कि विधायक राणावत ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि ओमपाल सिंह केवल सहयोगी नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह थे। भाजपा संगठन व पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर संवेदनाएं प्रकट की हैं। हादसे के कारणों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ओमपाल सिंह अपनी निजी कार से यात्रा कर रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटित हो गई।