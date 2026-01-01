Sanchore: हाइवे पर खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल, 5 वाहन क्षतिग्रस्त, बेटी के सुसाइड के बाद लड़के वालों का कर दिया था सामाजिक बहिष्कार

एक पक्ष से असुलाल पुत्र रावताराम सैन निवासी गोडा, चेनाराम पुत्र रामाराम सैन निवासी कबूली, लादूराम पुत्र कानाराम सैन निवासी बोली, देवाराम पुत्र अणदाराम सैन निवासी बोली, भागीरथ पुत्र मगाराम सैन, निवासी गोंडा व हनुमान पुत्र रामाराम निवासी रोलीबेरी घायल हुए। दूसरे पक्ष से हीराराम पुत्र घेवरचंद सैन निवासी डावल, ओमप्रकाश पुत्र घमडाराम सैन निवासी डावल, ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल सैन निवासी सुदाबेरी घायल हुए। घायलों को सांचौर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।