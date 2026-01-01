Sanchore: हाइवे पर खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल, 5 वाहन क्षतिग्रस्त, बेटी के सुसाइड के बाद लड़के वालों का कर दिया था सामाजिक बहिष्कार

1 जनवरी 2026,

गुरुवार

पाली

Sanchore: हाइवे पर खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल, 5 वाहन क्षतिग्रस्त, बेटी के सुसाइड के बाद लड़के वालों का कर दिया था सामाजिक बहिष्कार

Rajasthan Crime News: नेशनल हाइवे-68 पर दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष से इलाके में हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश के चलते हुई इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए।

3 min read
Google source verification

पाली

image

Akshita Deora

Jan 01, 2026

Sacnchore-Crime

घायलों का इलाज करती टीम और इनसेट में हिंसक वारदात की फोटो: पत्रिका

Bloody Clash On NH-68: नेशनल हाइवे-68 पर बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मीठी बेरी सरहद के पास दो गुटों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हो गया। दिनदहाड़े हुई इस हिंसक वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

घटना में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सांचौर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गौड़ा बाड़मेर और डावल व हेमागुड़ा के कुछ लोगों के सामाजिक विवाद के चलते आमना-सामना हो गया, जो अरणाय में एक सामाजिक कार्यक्रम में जा रहे थे, इसी दौरान मीठी बेरी सरहद में दूसरे पक्ष ने उनका रास्ता रोक लिया।

पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला लाठी-डंडों से मारपीट में बदल गया। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई।

पांच वाहन क्षतिग्रस्त, हाईवे पर लगा जाम

हिंसक झड़प के दौरान हमलावरों ने 5 वाहनों में तोड़फोड़ की, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर चितलवाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद काफी देर तक उपद्रव चलता रहा, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

पुराने विवाद से जुड़ा मामला

पुलिस जांच में सामने आया कि यह विवाद पुरानी रंजिश का नतीजा है। जानकारी के अनुसार, आसुराम नाई ने बताया कि उसकी बेटी वर्षा की शादी डावल निवासी दिनेश पुत्र घेवर सेन के बेटे से हुई थी। करीब तीन वर्ष पूर्व वर्षा की आत्महत्या के बाद समाज ने लड़के पक्ष को दोषी मानते हुए सामाजिक बहिष्कार कर दिया था।

इसी रंजिश के चलते बुधवार को चितलवाना थाना क्षेत्र के हेमागुड़ा निवासी अमराराम सेन व उसके साथियों ने बाड़मेर जिले से आए सेन समाज के पंचों पर हमला कर दिया।

इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हुए

एक पक्ष से असुलाल पुत्र रावताराम सैन निवासी गोडा, चेनाराम पुत्र रामाराम सैन निवासी कबूली, लादूराम पुत्र कानाराम सैन निवासी बोली, देवाराम पुत्र अणदाराम सैन निवासी बोली, भागीरथ पुत्र मगाराम सैन, निवासी गोंडा व हनुमान पुत्र रामाराम निवासी रोलीबेरी घायल हुए। दूसरे पक्ष से हीराराम पुत्र घेवरचंद सैन निवासी डावल, ओमप्रकाश पुत्र घमडाराम सैन निवासी डावल, ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल सैन निवासी सुदाबेरी घायल हुए। घायलों को सांचौर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

इन्होंने कहा

आपसी विवाद को लेकर कोई वारदात में दोनों पक्षों के कुल 10 लोग घायल हुए हैं। तीन वाहनों को पुलिस ने रिटर्न किया है। अभी तक के किसी पक्ष का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है।

  • भंवरलाल थाना अधिकारी चितलवाना

राजस्थान निकाय चुनाव : न्यूनतम शिक्षा की शर्त पर चढ़ा सियासी पारा, कहीं यू-टर्न की न आ जाए नौबत
जयपुर
Rajasthan municipal-elections

Updated on:

01 Jan 2026 08:22 am

Published on:

01 Jan 2026 08:20 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Sanchore: हाइवे पर खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल, 5 वाहन क्षतिग्रस्त, बेटी के सुसाइड के बाद लड़के वालों का कर दिया था सामाजिक बहिष्कार

पाली

राजस्थान न्यूज़

