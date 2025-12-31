31 दिसंबर 2025,

बुधवार

कोटा

Kota Suicide: 4 बच्चों के पिता ने किया सुसाइड, परिजन बोले ‘पड़ोसन से था अफेयर, करती थी ये डिमांड’

Rajasthan Suicide Case: कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में 4 बच्चों के पिता द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली युवती से कथित संबंध और पैसों की मांग को घटना का कारण बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 31, 2025

Kota-Suicide-

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

4 Children's Father Committed Suicide: कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवक पिछले करीब 10 वर्षों से ससुराल में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। परिजनों का कहना है कि युवक का पड़ोस में रहने वाली एक युवती (पड़ोसन) से संपर्क था और इसी को लेकर वह मानसिक तनाव में था।

पुलिस ने बताया कि युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें वह युवती से बातचीत कर रहा है। परिजनों के अनुसार वीडियो में युवती द्वारा पैसों की मांग और दबाव बनाने की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी परिजनों के पास होने का दावा किया गया है, जिन्हें पुलिस को सौंपा गया है। सीआइ महेश कारवाल ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

10 वर्ष पहले किया था विवाह

मृतक की साली ने बताया कि उसकी बहन ने लगभग 10 वर्ष पहले बीरमचंद से कोर्ट मैरिज की थी। दंपती के चार बच्चे हैं। हाल के दिनों में बीरमचंद मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था।

परिजनों ने बताया कि युवक पर पैसों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और निजी बातचीत को उजागर करने की बात कही जा रही थी। इसी मानसिक दबाव के चलते युवक ने यह कदम उठाया। आत्महत्या से पहले बनाया गया वीडियो भी इसी घटनाक्रम से जुड़ा बताया जा रहा है।

मृतक की पत्नी ने बताया कि उन्हें पति के किसी भी तरह के अफेयर की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि परिवार में किसी तरह का विवाद या झगड़ा नहीं था और पति सामान्य रूप से घर-परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और उपलब्ध ऑडियो-वीडियो साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महेश कारवाल, सीआइ, गुमानपुरा थाना

ये भी पढ़ें

Kota Suicide Case: पेपर खराब होने के बाद MBBS स्टूडेंट ने की आत्महत्या, थर्ड ईयर में पढ़ रही थी छात्रा
कोटा
नर्सिंग छात्रा ने हॉस्टल में की खुदकुशी! क्लास के बाद कमरे में अकेली लौटी, अनजान कॉल्स से थी परेशान...(photo-patrika)

Updated on:

31 Dec 2025 10:38 am

Published on:

31 Dec 2025 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Kota

