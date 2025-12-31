Kota Suicide: 4 बच्चों के पिता ने किया सुसाइड, परिजन बोले ‘पड़ोसन से था अफेयर, करती थी ये डिमांड’

पुलिस ने बताया कि युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें वह युवती से बातचीत कर रहा है। परिजनों के अनुसार वीडियो में युवती द्वारा पैसों की मांग और दबाव बनाने की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी परिजनों के पास होने का दावा किया गया है, जिन्हें पुलिस को सौंपा गया है। सीआइ महेश कारवाल ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।